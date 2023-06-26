Küba'dan Putin'e destek mesajı

Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın birliğinin ve anayasal düzeninin galip çıkacağına olan inancını dile getiren Canel, Putin'e destek verdi.

Canel, "Ülkede yaşanılan silahlı ayaklanma ve kışkırtılma girişimleri karşısında, Küba halkının ve hükümetinin, saygı değer Devlet Başkanı Putin'e ve Rusya Federasyonu'nun kardeş halkına dayanışmasını belirtiyorum." ifadesini kullandı.