Kudüs de hedefte

İşgalci güç İsrail, Gazze saldırılarına eş zamanlı olarak Kudüs’te ve Batı Şeria’da da saldırılarına devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs Valiliği, ekim ayında gerçekleşen saldırılar ve ihlallere yönelik raporunu açıkladı. “Gazze’ye yapılan savaşla bağlantılı olarak Kudüslülerin kanı, Gazzeli kardeşlerinin kanıyla birleşiyor” başlıklı raporda, 7 Ekim’den itibaren güvenlik güçleri ve sivillerin saldırısı sonucu 7’si çocuk 15 kişinin şehit olduğu ifade edildi. Rapora göre, Siyonistler, Ekim ayı boyunca 394 kişiyi tutukladı. 19 yıkım gerçekleştirdi ve 8 bin 6 işgalci Mescid-i Aksa’nın avlularına baskın düzenledi. 16 bin 255 yabancı turist adı altında Aksa’ya girdiği belirtildi.

YAHUDİ İŞGALCİLER 29 SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail’in işlediği suçların detayları ise şöyle: Kudüs’te yaşları 15 ila 26 arasında değişen 7’si çocuk, 15 Filistinli işgal güçleri tarafından şehit edildi. Aralarında 22 çocuk ve 27 kadının da bulunduğu 394 kişi tutuklandı. Gaz bombası, plastik mermi atışlarında ya da fiziki saldırılarda 37 kişi yaralandı. 44 kişiye ev hapsi verildi. Fanatik Yahudi işgalciler teröristler tarafından 29 saldırı düzenlendi. Gazze’deki saldırılarda da yine 12 Kudüs’te yaşayan Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilere ait evlerin yıkımı için 19 operasyon düzenlendi. İşgal güçleri 5 şehidin daha cenazesini rehin aldı. Ekim 2023’ün sonu itibarıyla İsrail’in morglarında ve bir dizi mezarlıkta bekletilen 30 Kudüslünün cenazesi olduğu belirtildi.

FİLİSTİNLİ KANAAT ÖNDERLERİNE SUİKAST TEHDİDİ

Fanatik Yahudiler, sosyal medya kanalları ve gruplarında Kudüslü aktivistlerin isimleri, fotoğrafları ve evlerinin yerlerini haritalar aracılığıyla yayınladı ve saldırı çağrısı yaptı. Ev adresleri paylaşılanlar arasında Filistin İslami Hareket Lideri Şeyh Raid Salah ve Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri de yer alıyor.

AKSA’YA 8 BİN İŞGALCİ BASKIN DÜZENLEDİ

Ekim 2023’te İsrail Turizm Bakanlığı aracılığıyla turizm bahanesiyle 8 bin 6 yerleşimci ve 16 bin 255 yabancı, ağır silahlı özel işgal kuvvetlerin koruması ile Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Bu, tüm yılın en yüksek rakamı olarak kaydedildi. Ocak ayından itibaren ise 49 binden fazla işgalci Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İşgal güçleri keyfi olarak tutuklamalar da gerçekleştirdi. Evlere baskın düzenleyen İsrail polisi, sözde denetim bahanesiyle bazı Filistinlilerin evlerini de yıktı. Yıkım sayısı Ekim ayında 19’a ulaştı. 22’si çocuk, 27’si kadın toplamda 394 kişi ise tutuklandı.

Hristiyanlara tükürüp hakaret ettiler

Ekim ayı boyunca işgal güçleri, askeri kontrol noktalarının kapatılması ve Gazze Savaşı’nın patlak vermesinin ardından Kudüs şehrine uyguladığı tecrit nedeniyle Kudüslü öğrencilerin okullarına erişimini engelledi. Yine İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’teki Makasid Hastanesine birden fazla kez baskın düzenledi. Din adamlarına getirilen kısıtlamalar ve din özgürlüğüne yönelik saldırılara gelince, Ekim ayının ilk haftasında Yahudi Sukkot Bayramı’na denk gelen yerleşimciler, Eski Şehir sokaklarında yürürken ve dua ederken Hıristiyanlara, hacılara ve kiliselere tükürüp hakaret ederek saldırdılar. Gazeteciler de bu baskı ve şiddet sarmalından nasibini aldı. Kudüslü gazetecilerin de şehirde çalışmaları kısıtlandı. Direnenler gözaltına alındı.

ZEYTİNLERİNİ ÇALDILAR

Yahudi işgalciler tarafından ekim ayında Kudüslülere yönelik 29 saldırı gerçekleştirildi. Bunlardan 6’sı fiziksel 6’sı Mescid-i Aksa’ya ve Silvan kasabasındaki zeytinleri çalmak üzere can ve mala yönelik saldırılar olarak kayıtlara geçti. Gazze’ye yönelik saldırılarla eş anlı olarak Kudüs’te Filistinlilere canlı mermi, kauçuk kaplı metal mermiler ateşlendi ve işkence sonucu 37 kişi yaralandı. Yüzlerce kişi de gaz kapsülleri nedeniyle boğulma tehlikesi atlattı.















