Kudüs Gazze'nin yasını tutuyor

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ederken bir taraftan da Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile aralıklı olarak çatışıyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan’dan İsrail’e, İsrail’den Lübnan’a roket atışlarında sınırdaki siviller de zarar görmüştü. Yarısı Lübnan’da yarısı İsrail’de bulunan ve Arapların yaşadığı El-Aramshe köyüne bu çatışmalar sırasında füze parçaları düştü. Köyde yaşayan sivillerin oturduğu evler de zarar gördü. Bunun üzerine aralarında yaralıların da bulunduğu yaklaşık 200 sivil, İsrail’in Lübnan sınırından tahliye edilerek Kudüs’e getirildi. Burada bir otele yerleştirilen siviller güvenli bir şekilde yaşamlarına devam ediyor.

TEHLİKELİ GÜNLER GEÇİRDİK

Çatışmalar nedeniyle evlerinden sürgün edilen Muhammed Hamad da 2 gün önce eşi ve çocuklarıyla birlikte Kudüs’e geldi. 53 yaşındaki Hamad, evlerinin bulunduğu Arap nüfusa sahip El-Aramshe’de çok tehlikeli günler geçirdiklerini ve sığınaklara inerek korunmaya çalıştıklarını anlattı. Bölgede yaşananlardan dolayı ailesinin tedirgin olduğunu söyledi. Hamad, “Bizim köyümüz sınırın geçtiği bir yer. Lübnan tarafında akrabalarımız var ve biz de İsrail tarafında yaşıyoruz. Ancak her iki tarafın çatışmaları nedeniyle yerimizi, yurdumuzu terk etmek zorunda kaldık” dedi.

KİMSEYE ZARARIMIZ YOK

Bir daha evlerine ne zaman döneceklerini bilmediğini söyleyen Hamad, “Bu saldırılar artık bitmeli. Binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Bizim gibi yüzlercesi de evinden oldu. Önümüzü göremiyoruz, ne yapacağız, nereye gideceğiz ve burada daha ne kadar kalabiliriz bilmiyoruz. Bizler siviliz, kimseye zararımız yok” diye konuştu. Arap El-Aramshe’den gelen diğer siviller de tıpkı Hamad ailesi gibi tedirgin bir şekilde saldırıların bitmesini bekliyor. Aralarında yaralılar ve çocukların olduğu aileler konakladıkları otelin lobisinde sık sık televizyonları izliyor, internetten güncel haberleri takip ediyor. Gazze’deki gelişmeleri kendi aralarında değerlendiriyor.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Siviller ihtiyaçlarını gidermekte de oldukça zorlanıyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik hava saldırısı ve yüzlerce sivilin katledilmesi nedeniyle Filistinliler tarafından yas ilan edildi. Filistinli esnaf kepenk kapattı. Büyük bir hüzün ve yasın hakim olduğu kentte insanlar evlerine çekildi. İsrail’e ait güvenlik güçleri ise neredeyse her sokak başında devriye geziyor, kimlik kontrolü yapıyor. Bugün Batı Şeria da dahil olmak üzere pek çok kentte protestoların yaşanması bekleniyor.

Doğu Kudüs ablukada

İsrail, Doğu Kudüs’teki bazı mahalleleri ablukaya aldı. Silvan Mahallesi ve Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Şuafat Mülteci Kampı’nı da kuşatma altına alan İsrail, her gece düzenli olarak kampa baskınlar düzenliyor. Biber gazı ve ses bombaları atılan kampta, 15 kişi yaralanırken birçok kadın ve çocuk atılan gaz bombalarından dolayı nefes darlığı yaşıyor. Baskınlar sonucunda yaralanan Filistinliler, kamptaki Sağlık Merkezi’nde gizlice tedavi ediliyor. Yapılan saldırılar ve baskınlar Filistinliler tarafından boykot ediliyor. Birçok işletmeci kepenk kapatıyor.







