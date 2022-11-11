​Kudüslüleri zor bir kış bekliyor.

İşgalci İsrail güçleri Kudüs’te Filistinliler’in evlerini yıkmaya devam ederken, geriye kalanları da zor günler bekliyor. 2020 yılında Kudüs’te 121 bina yıkıldı ve 194’ü çocuk olmak üzere 379 Kudüslü yerinden edildi. Yerlerinden edilen ve akrabalarıyla küçük evlerde yaşamaya çalışan Kudüslüler, tadilat izni çıkmadığı için bu kışı zor da geçirecek gibi görünüyor. Filistinli Ümmet Vakfı’nın yaptığı araştırmaya göre, Kudüs’ün Eski Şehir surlarının içinde acil restorasyona ihtiyacı olan 1400 Arap evi bulunuyor ve 356 tanesi tamamen harap durumda.

YAĞMUR SULARI EVLERE DOLUYOR

Güvenlik gerekçesiyle adını vermeyen İnşaat Mühendisi M.K gazetemize yaptığı açıklamada, “Eski Kudüs şehrindeki yapıların çoğu Osmanlı tarafından inşa edilmiş ve çok eski. O zamanlar inşaatlarda kullanılan hammaddeler günümüzden farklıydı. Yıllar içerisinde hava koşullarının binalarda neden olduğu hasarlar, insanların bu evlerde yaşamasını olanaksızlaştırıyor. Onlarca sorun var. Birçok ev tek pencereli ve kışın ısınmak için insanlar tehlikeli olmasına rağmen gaz kullanmak zorunda kalıyor. Yeterli havalandırma olmadığı için de bu durum hayati risk taşıyor. Tadilat yapılmadığı için yağmur sularının evlere girmesi de engellenemiyor ve elektrik tesisatları tehlike oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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Siyonistlerin para sorunu olmadığına dikkat çeken Filistinli mühendis, “4-5 metrekarelik alanlara bile milyon dolar ödemeye hazırlar. Ancak evlerini Müslümanların onurun korumak için terk etmeyenler bedelini ödüyor. Her şeye rağmen Mescid-i Aksa’dan 100 metre uzakta olduğumuz için burada kalmaya devam ediyoruz” dedi.

EN SON 20 YIL ÖNCE TADİLAT YAPTIK

Kent sakinlerinden Ayyade El-Sinavi ise, “Havalandırma yok. Eşim şeker ve kalp hastası. Biz evimizi tamir edemiyoruz. En son 2001 yılında onarım yaptık. Nemden paslanmış demirlerin olduğu evler bizi hasta ediyor” şeklinde konuştu. Kudüslü Zeydan E. de evlerin durumu yüzünden bütün kış hasta olduklarını belirterek, “Evlerdeki nem sebebiyle enfeksiyonlar ve akciğer sorunları yaşıyoruz. Çocuklar bütün kış durmadan hastalanıyor” dedi.

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