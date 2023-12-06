Kudüs'te işgalci terörü zirve yaptı

İşgal altındaki Kudüs Valiliği, Kasım ayında Kudüs’te gerçekleşen saldırılar ve ihlallere yönelik raporunu açıkladı. Kasım ayında, turizm adı altında 2 bin 826 Yahudi işgalci ve 694 yabancı, ağır silahlı şgal güçlerinin koruması ile Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Ayrıca 16’sı çocuk 13’ü kadın olmak üzere Kudüs’te 286 kişi tutuklandı. Rapordaki bilgilere göre Ekim ayında 15 olan Kudüslü şehit sayısı Kasım ayında 14 artarak 39’a yükseldi. Rapora göre işgal altındaki Kudüs’te 4’ü çocuk 14 Filistinli İsrail güçleri tarafından şehit edildi. Kudüs Valiliği, işgal güçlerinin Kasım 2023 itibarıyla 34 Filistinli şehidin cesetlerini de alıkoyduğunu açıkladı. Kasım ayı boyunca Yahudi işgalciler başta Ermeni Patrikhanesi olmak üzere Kudüs’te 4 ayrı saldırı düzenledi. Ermeni Mahallesi’nde onlarca Filistinli yerlerinden edildi.

Kasım ayında 18 Filistinlinin evi yasa dışı bir şekilde yıkıldı. İşgal güçleri 16 Kasım’da Ermeni Mahallesi’ni basarak buradaki otoparkı yıktı ve Filistinlileri bölgeden çıkardı. İsrail Meclisi üyeleri, yaptıkları oturumlarda Kudüs’teki öğrencileri “sokaklarda dolaşan katiller” olarak nitelendirdi. 12 yaş altındaki öğrencilerin “potansiyel sabotajcılar” olduklarını ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki eğitim sisteminin “kanlı bir sistem ve canavar” olduğunu söyleyerek skandal açıklamalara imza attı. Bu açıklamalar Filistinli çocukların açık hedef olmasına neden oldu. Kasım ayında işgal güçleri Mescid-i Aksa İslami okulunu ve bir anaokulunu bir haftalığına kapatarak öğrencileri eğitimden mahrum bıraktı. Kudüs’teki Şuafat Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen işgalci burada okula giden öğrencilere saldırdı. Raşidiye Okulu’ndan 3 öğrenci tutuklandı. Öğretmenlerden biri hakkında soruşturma açıldı. 18 Kasım’da işgal güçleri, “Isawiya Boys” okulunu gaz ve ses bombalarıyla hedef aldı. Baskın nedeniyle bazı öğrencilerin boğulma ve kırık vakaları yaşadığı bildirildi. Aynı dönemde bölgede birçok hastane de baskına uğradı.