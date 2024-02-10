|
Dünya

Kudüs’te ocak ayı yine kanlı geçti

Kudüs Valiliği Halkla İlişkiler ve Medya Birimi, İsrail işgalinin Kudüs’te işlediği suçlara ilişkin ocak 2024 ayına ait raporunu yayınladı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:26 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Raporda, valiliğin mahalle ve kasabalarında gözlemlenen genel ihlaller özetlendi. 2024’ün ilk ayında İsrail, biri henüz 4 yaşını doldurmamış kız çocuğu olmak üzere 5 Kudüslüyü öldürdü. Öldürülenlerden küçük kız çocuğu da dahil 3’ünün naaşını rehin aldı. Kudüs’te ocak ayında 163 Filistinli tutuklandı. Yasa dışı olarak Filistinlilere ait 22 konuta yıkım yapıldı. 3 bin 405 Yahudi fanatik ise Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Öte yandan işgal polisinin saldırganları tutuklamaması ve cezalandırmaması nedeniyle Yahudi fanatiklerin ve aşırılık yanlılarının genel olarak Filistinlilere ve özellikle Kudüs halkına yönelik saldırıları da artış gösterdi. Ocak ayında 9 Filistinli, Yahudi işgalciler tarafından saldırıya maruz kaldı. 18 Filistinli ise işgal güçlerine bağlı polislerin saldırılarında yaralandı.



#Kudüs
#Gazze
#Filistin
#Soykırım
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin ikramiye ödemesi artıyor: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne kadar olacak?