Kudüs’te ocak ayı yine kanlı geçti

Raporda, valiliğin mahalle ve kasabalarında gözlemlenen genel ihlaller özetlendi. 2024’ün ilk ayında İsrail, biri henüz 4 yaşını doldurmamış kız çocuğu olmak üzere 5 Kudüslüyü öldürdü. Öldürülenlerden küçük kız çocuğu da dahil 3’ünün naaşını rehin aldı. Kudüs’te ocak ayında 163 Filistinli tutuklandı. Yasa dışı olarak Filistinlilere ait 22 konuta yıkım yapıldı. 3 bin 405 Yahudi fanatik ise Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Öte yandan işgal polisinin saldırganları tutuklamaması ve cezalandırmaması nedeniyle Yahudi fanatiklerin ve aşırılık yanlılarının genel olarak Filistinlilere ve özellikle Kudüs halkına yönelik saldırıları da artış gösterdi. Ocak ayında 9 Filistinli, Yahudi işgalciler tarafından saldırıya maruz kaldı. 18 Filistinli ise işgal güçlerine bağlı polislerin saldırılarında yaralandı.