Kudüs'te sistematik zulüm

Kudüs Valiliği'nin açıkladığı son verilere göre 7 Ekim'den bu yana Kudüs'te 67, Batı Şeria'da 527 Filistinli şehit edildi. 287 ev ve iş yeri işgal güçleri tarafından hukuksuzca yıkılırken, yerleşimci terörü de hız kesmedi. Valiliğin raporuna göre İsrail, son 10 ayda 67 Kudüslüyü şehit etti. 652 Filistinliyi gözaltına aldı. 324 kişi de hapis cezasına mahkum edildi. 97 kişiye ev hapsi cezası verildi. 99 kişinin Kudüs'e girişi yasaklandı. Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya polis gözetiminde 42 bin 643 Yahudi baskın düzenledi. Burada Talmud ritüelleri gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 230 kişi ağır yaralandı. İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı katliamlara eş zamanlı olarak başta Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeri genelinde de şiddeti artırdı. Öte yandan, Hamas Hareketi tarafından dün konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, İsrail'in son olarak Kudüs'ün doğusundaki El-Ram beldesinde Filistinlilere ait dört katlı bir binayı daha yıktığı belirtildi. İsrail'in Kudüs'te izlediği politikanın Filistinlileri tehcir etmeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine Kudüs'ü korumak için ortak mücadele çağrısı yapıldı.