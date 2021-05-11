Kudüs’teki kiliselerden İsrail’e "şiddete son ver" çağrısı

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere dün sabah saatlerinde düzenlediği saldırının ardından akşam saatlerinden itibaren de savaş uçaklarıyla masum Filistinli sivilleri hedef almaya başladı.

İsrail’in alçak saldırıları sonrası Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle işgal devleti İsrail’e şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Kudüs Patrikleri ve Kilise Başkanları olarak, son derece cesaretimiz kırıldı ve Doğu Kudüs'teki son şiddet olayları konusunda endişeliyiz. Gelişmeler, Kudüs ve Kudüs halkının kutsallığına aykırıdır. İbadet edenlerin güvenliğini ve Filistinlilerin haysiyetini baltalayan eylemler kabul edilemez. Uluslararası Topluluğu ve tüm iyi niyetli insanları bu kışkırtıcı eylemlere son vermek için müdahale etmeye ve Kudüs'ün barışı için dua etmeye devam etmeye çağırıyoruz.”

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DÜNYA Filistin Aksa'yı savunuyor biz neredeyiz