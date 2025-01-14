Küresel düşüş Starbucks’ta kökten değişim getirdi: ‘Açık kapı’ politikasını kaldırdılar

ABD’li kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika genelinde müşterilerin ve çalışanların güvenliği için kurallarında güncellemeye gitti. Hiçbir ürün satın almadan Starbucks kafelerinde saatlerce vakit geçirenler artık içeri giremeyecek ve tuvaletleri kullanamayacak.





Kurallardaki söz konusu değişimin ABD ile sınırlı kalmayacağı öngörülüyor.





Davranış kuralları da değişti





Sınırsız oturma ve tuvalet kullanımına müsaade etmesiyle kafe işletmenliğine yeni bir boyut getiren Starbucks, davranış kurallarını da sınırlamaya gitti. Kahve zincirinin kafelerinde; taciz, şiddet, tehditkar dil, alkol, sigara ve dilenciliğin yasak olduğuna dair tabelalar duvarlara asılacak ve müşteriler uyarılacak.

















Boykot ile gelen düşüşü önleme hamlesi





İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile ortak olan ya da soykırım ordusuna açıkça destek veren markaların başında gelen ve boykot edilen Starbucks'ın; 2023-2024 yılındaki gelirlerinde meydana gelen düşüşün ardından işletmelerinde düzen değişikliğine gitmesi trafiğini artırma çabası olarak görüldü.





Şirketin 2024 mali yılı genelindeki küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları da yüzde 2 düştü.





Şirketin mali yıldaki karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de yüzde 2, uluslararası pazarlarda yüzde 4 ve Çin'de yüzde 8 azalış kaydetti.

















- CEO Brian Niccol bahse konu açıklamasını ekim ayında gerçekleştirmişti





Köklü değişimlerin sinyali aylar önceden verildi





Geçtiğimiz aylarda şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, müşterileri geri kazanmak için stratejilerini kökten değiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Açık bir planımız var ve Starbucks'ı büyümeye geri döndürmek için hızlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadesini kullanmıştı.





Starbucks’ın kurallara ilişkin bu hamlesi, CEO Niccol’ın ‘stratejileri kökten değiştirme’ planlarından biri olduğunu gösterdi.



