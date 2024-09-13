Kursk'ta karşı saldırıya geçti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin üçüncü yıl dönümüne kısa bir süre kala cephede çatışmalar her geçen gün tırmanıyor. Ukrayna ordusunun geçtiğimiz haftalarda, Rus toprağı Kursk bölgesine sürpriz taarruzunun ardından Moskova'nın uzun süredir beklenen karşı saldırısının başladığı kaydedildi. The Guardian gazetesinin Rusya yanlısı bloglara ve bir üstü düzey Rus komutana dayandırdığı haberine göre Rus ordusu, Kursk'ta bulunan Ukrayna güçlerine karşı büyük bir karşı saldırıya geçti. Ukrayna yanlısı sosyal medya hesapları da işgal edilen bölgede sert çatışmaların gerçekleştiğini ve bazı köylerin Rusların eline geçtiğini yazdı.

Loknya nehrinin doğusuna itildiler Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'nın ele geçirdiği şeridin batısındaki birkaç köyü ele geçirdiği ve Ukrayna kuvvetlerini Snagost'un güneyindeki Malaya Loknya Nehri'nin doğusuna doğru ittiği belirtildi. Rusya savunma bakanlığı, bazı köylerde Ukrayna birliklerini yenilgiye uğrattığını açıkladı.

Birçok yerleşim yeri geri alındı

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü ise perşembe günü yaptığı açıklamada, "Rus kuvvetleri, Kursk bölgesindeki Ukrayna güçlerinin mevzilendiği batı kenarı boyunca karşı saldırılara başladı, 10 ve 11 Eylül'de Korenevo'nun kuzeydoğu ve güneyindeki birçok yerleşimi ele geçirdi" değerlendirmesini yaptı.

Nükleer felaket uyarısı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın eylemlerinin nükleer felakete yol açabileceği uyarısında bulundu. Rus ordusunun halihazırda Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden atmaya devam ettiğini söyleyen Lavrov, Kursk Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) duruma değinerek, "Kursk NGS'nin etrafındaki durum çok gergin" diye konuştu.

1,5 milyar dolar ek yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, önceki gün Kiev'e yaptıkları ortak ziyarette, Ukrayna’ya çeşitli alanlarda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını açıkladı. Blinken ve Lammy, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski ile de bir araya geldiler. Görüşmede, Ukrayna'nın ABD ve diğer ortakları tarafından sağlanan uzun menzilli silahların kullanım iznini mümkün olan en kısa sürede almasının önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan ABD’de Demokrat Parti’den bir grup senatör, Ukrayna’nın uzun menzilli silahları Rusya topraklarında kullanması için çağrıda bulundu.







