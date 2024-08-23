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Dünya

Kurşun geçirmez kabinle miting

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Trump, 13 Temmuz’daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim toplantısını Kuzey Carolina eyaletinde yaptı. Trump’ın kurşun geçirmez cam kabinde konuşması dikkat çekti.

04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:13 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim konuşmasını, Kuzey Carolina eyaletinde kurşun geçirmez cam kabinin içinden gerçekleştirdi. Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi. Donald Trump, göçmen politikalarına ilişkin "Harris sınırları açmak istiyor. Eğer başkan olursa, 4 yıl içinde yalnızca Güney Amerika'dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek" dedi. "Yoldaş Kamala" diye söz ettiği Harris'in "dokunduğu her şeyi yok ettiğini ve ülkeyi mahvedeceğini" savunan Trump, rakibinin başkan olması halinde "Üçüncü Dünya Savaşı'nın görünürde garanti" olacağını söyledi.



#ABD
#Donald Trump
#Seçim
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