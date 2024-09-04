Kuveyt'ten soykırımcı Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru iddialarına yalanlama

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Mısır'la dayanışma içinde olduğu ve terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarını reddettiği ifade edildi.
'Arabuluculuk çabalarının engellenmesine yönelik girişim'
Mısır'a desteğini duyurdu
Kuveyt'in, "İşgalci İsrail'in yalanlarına karşı koymada" Mısır'ı desteklediği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, İsrail'in bölge ülkelerine yönelik devam eden ihlallerine son vermek için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.