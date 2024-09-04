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Kuveyt'ten soykırımcı Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru iddialarına yalanlama

Kuveyt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın Philadelphi Koridoru'ndan Gazze Şeridi'ne silah geçişine göz yumduğuna ilişkin açıklamalarına karşı, Kahire'ye desteğini duyurdu.

09:11 - 4/09/2024 الأربعاء
AA
Kuveyt, Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddetti. (Foto: Arşiv)
Kuveyt, Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarını reddetti. (Foto: Arşiv)

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'in Mısır'la dayanışma içinde olduğu ve terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarını reddettiği ifade edildi.


'Arabuluculuk çabalarının engellenmesine yönelik girişim'

Bakanlığın açıklamasında,
"Bu açıklamalar, dikkatleri İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı her gün işlediği suçlardan uzaklaştırmak amacıyla Mısır'ın adını karalamaya ve Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik ortak arabuluculuk çabalarının engellenmesine yönelik sefil bir girişimdir"
denildi.

Mısır'a desteğini duyurdu

Kuveyt'in, "İşgalci İsrail'in yalanlarına karşı koymada" Mısır'ı desteklediği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, İsrail'in bölge ülkelerine yönelik devam eden ihlallerine son vermek için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,
"Gazze'de savaşın hedeflerinin"
gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu,
"Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" i
fadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini"
iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.



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