Kuveyt'ten soykırımcı Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru iddialarına yalanlama

Netanyahu’nun elinde bir süngü var, sert bir kayaya çarpana kadar toprağı eşelemeye devam edecek. Kan dökmeye bir türlü doymayan Netanyahu bu kez soykırımı Batı Şeria’ya taşırıyor. Netanyahu’yu teşvik edip cesaretlendirense ABD’nin İsrail’e sunduğu koşulsuz askerî yardım. Tel Aviv merkezli “ Haaretz ” gazetesinde Mart ayında yayınlanan bir haberde üst düzey İsrailli bir subayın itirafı yer alıyordu. Haberde İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların bolluğuna dikkat çekiliyordu. Masum çocukların,