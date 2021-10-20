Avrupa’nın enerji krizi derinleşerek devam ederken, sancıları dindirmek için Rusya’dan istenilen doğal gaz artırımı başvurularına karşı, Moskova yönetiminden Almanya ve AB’ye üstü kapalı bir dille “Kuzey Akım-2 yoksa gaz da yok” tehdidi geldi.

Enerji krizi yaşayan Avrupa’ya ilave gaz sevkiyatını karşılıksız yapmayacağının sinyalini veren Kremlin’e yakın üst düzey parlamenter Konstantin Kosachyov Kosachyov, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına işaret ederek, “Sadece bize ait olmayan hataları gidermek için imdada yetişemeyiz. Biz tüm sözleşme şartlarını ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Bunun dışındaki her şey ilave gönüllü ve karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara tabi olmalı” dedi. Rusya, Kuzey Akım-2 boru hattından gaz sevkiyatını başlatmak istiyor ve Brüksel’i gerekli yasal onayları geciktirmekle eleştiriyor.

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