Kuzey Akım boru hattı sabotajında Ukraynalı Albay Chervinsky'nin 'kilit isim' olduğu öne sürüldü

Washington Post gazetesi ve Alman Der Spiegel dergisinin, Ukrayna ve Avrupa'daki yetkililerin yanı sıra operasyon hakkında bilgi sahibi olan ve güvenlik endişelerinden ötürü ismini vermeden konuşan kişilere dayandırdığı haberine göre, 48 yaşındaki Ukraynalı albayın, "geçen sene Kuzey Akım boru hatlarında düzenlenen sabotajın "koordinatörü olduğu" öne sürüldü.

Albay Chervinsky'nin, Kuzey Akım borularının sabotajında "koordinatör" olarak sahte kimliklere yelkenli kiralayan ve boru hatlarına patlayıcı yerleştirmek amacıyla dalış ekipmanı kullanan toplam 6 kişilik ekibe destek sağladığı savunuldu.

Chervinsky'nin operasyonda tek başına hareket etmediği, süreci bilen ve kendisinden kıdemli Ukraynalı yetkililerden emir aldığı öne sürülürken, bu kıdemlilerin de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'e rapor verdiği iddia edildi.

Ayrıca sabotaj planına dahil olan herkesin doğrudan Zalujnıy'e rapor vermesi nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kuzey Akım'a yönelik saldırıyı şahsen onaylamadığından emin olunduğu ileri sürüldü.

Ukraynalı Albay, söz konusu iddiaları "Rus propagandası" olarak niteledi

Chervinsky ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Kuzey Akım borularına sabotajda herhangi bir rolü olduğu" iddialarını "Rus propagandası" olarak niteleyerek reddetti.

Özellikle Rusya'nın aktif olduğu bölgelerdeki "direniş faaliyetlerine odaklandığı" iddia edilen Ukraynalı Albay Chervinsky, Temmuz 2022'de bir Rus pilotu iltica etmeye ikna etme girişimi sırasında yetkisini kötüye kullandığı iddiasıyla şu anda Kiev'de hapiste tutuluyor.

ABD'ye, Ukraynalıların TürkAkım doğal gaz boru hattına da saldırı planladığı aktarıldı

Söz konusu habere göre, Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) de ABD'ye, o dönem Ukraynalıların Karadeniz'deki TürkAkım doğal gaz boru hattına başka bir saldırı planladığını ve bu operasyonunun neden hayata geçirilmediğinin belli olmadığını bildirdi.

Zelenskiy, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılarda Ukrayna'nın dahli olduğu iddialarını "Ben bir Devlet Başkanıyım ve buna göre emir veririm. Ukrayna tarafından böyle bir şey yapılmadı. Ben asla böyle bir şey yapmam. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. 'Bize kanıt gösterin.' diyorum. Eğer ordumuzun bunu yapmış olması gerekiyorsa, bize kanıt gösterin." diyerek reddetmişti.

"Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlendiği" iddiası

Almanya'da martta çıkan haberlerde de soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.

5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Sabotaja ilişkin soruşturma, Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca da yapılıyor.



