Kuzey Irak'ta gizemli kaza

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta önceki gün düşen helikopterde bulunan 7 kişinin terör örgütü PKK/YPG mensupları olabileceğini duyurdu. IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok’un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor”

Konuyla ilgili IKBY yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw’da yayınlanan habere göre, Duhok Valisi Ali Teter, helikopterde bulunanların PKK’lı olduklarını ve düşen helikoptere başka bir helikopterin daha eşlik ettiğini ancak ikinci helikopterin olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiğini söyledi. Al-Monitor de ölenlerden birinin, “Abdo” kod adlı PKK/YPG elebaşı olduğunu yazdı. Haber ajansı AP ise terör örgütü PKK’ya dayandırdığı haberinde ölenlerin YPG’li olduğunu duyurdu.