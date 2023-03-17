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Dünya

Kuzey Irak'ta gizemli kaza

Irak’ın kuzeyindeki Duhok'ta önceki gün düşen helikopterde PKK/YPG mensuplarının bulunduğu ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kaynaklarına göre helikopterin düşmesi sonucu ölen 7 kişi de PKK/YPG üyesi. Bazı kaynaklar ölenlerden birinin, "Abdo" kod adlı PKK/YPG elebaşı olduğunu bildirdi.

04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eurocopter AS350 tipi helikopteri düştü.

Eurocopter AS350 tipi helikopteri düştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta önceki gün düşen helikopterde bulunan 7 kişinin terör örgütü PKK/YPG mensupları olabileceğini duyurdu. IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok’un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor”

İKİNCİSİ KAÇTI

Konuyla ilgili IKBY yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw’da yayınlanan habere göre, Duhok Valisi Ali Teter, helikopterde bulunanların PKK’lı olduklarını ve düşen helikoptere başka bir helikopterin daha eşlik ettiğini ancak ikinci helikopterin olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiğini söyledi. Al-Monitor de ölenlerden birinin, “Abdo” kod adlı PKK/YPG elebaşı olduğunu yazdı. Haber ajansı AP ise terör örgütü PKK’ya dayandırdığı haberinde ölenlerin YPG’li olduğunu duyurdu.

ABD: EĞİTİM VERMEDİK

Helikopterin örgütün eline nasıl geçtiği merak konusu olurken, gözler örgütün Suriye’deki koluna eğitim ve silah desteği veren ABD’ye çevrildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, AA muhabirinin Amerikan kuvvetlerinin Suriye’de SDG ismini kullanan PKK/YPG’ye helikopter eğitimi verip vermediklerine ilişkin soruya “Bildiğim kadarıyla hayır.” yanıtını verdi.



#Duhok
#Irak
#Helikopter
#PKK/YPG
#ABD
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