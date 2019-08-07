Kuzey Kore: Füze denemeleri uyarı niteliğinde

Dünya

İsrail Körfez ülkeleriyle yakınlaşıyor

Körfez ülkeleri ile açıktan normalleşme sürecine girmeye karar veren İsrail, bu ülkelerle diplomatik barış anlaşmaları yapmak istediklerini açıkladı. Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkelerinin diplomatik ilişki kurmak istemedikleri İsrail, esas konunun Körfez ülkeleriyle ilişki düzeyinin yükseltilmesi olduğunu belirtti. Ancak son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın İsrail ile sportif faaliyetler geçirmesi normalleşme sürecinde bir adım olarak nitelendiriliyor.