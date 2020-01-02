Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-undan dünyayı tedirgin eden mesaj Yakında yeni stratejik silahlarımızı tüm dünya görecek
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden mesaj: Yakında yeni stratejik silahlarımızı tüm dünya görecek

Kim Jong-un, ABD'yi nükleer müzakereler konusunda kendilerini oyalamakla suçlayarak, dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Kim Jong Un
Kim Jong Un

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Merkez Komite Toplantısı'nda konuştu.

Dünya yakın gelecekte yeni silahlarımıza şahitlik edecek

  • Kim, ABD ile ilişkilerde güven inşa etmek amacıyla nükleer silah ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerini rafa kaldırdıklarını ancak Washington yönetiminin buna Güney Kore ile ortak tatbikat düzenleyerek ve Pyongyang'a daha fazla yaptırım getirerek karşılık verdiğini söyledi.
ABD'nin kendilerini oyaladığını belirten Kim, bu koşullar altında füze denemelerini durdurma anlaşmasına tek taraflı uymalarını gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.
  • Kuzey Kore'nin stratejik silahlar geliştirme projelerini daha etkili şekilde ilerletmesi gerektiğini vurgulayan Kim, "Dünya, yakın gelecekte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) yeni stratejik silahına şahitlik edecek." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin nükleer caydırıcılığını ne kadar artıracağının ABD'nin gelecekteki tutumuna bağlı olduğunu aktardı.

Trump'tan "Kim, sözünün eri" açıklaması

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang liderinin açıklamalarının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kim ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

  • Trump, "Bir anlaşma imzaladı. Nükleer silahların yok edilmesini müzakere edeceğine dair bir anlaşma imzaladı. Singapur'da imzalandı bu anlaşma. Ben onun sözünün eri olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz." diye konuştu.

ABD casus uçakları Kuzey Kore'yi izliyor

Öte yandan, bir süredir Kuzey Kore üzerinde keşif uçuşları yapan ABD casus uçaklarının, yeni yılın ilk günü de havalandığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre "Aircraft Spots" adlı hava araçları izleme sitesi, Japonya'daki Kadena hava üssünden havalanan RC-135W Rivet Joint modeli keşif uçağının Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) uçuş yaparken, EP-3E model radar sistem uçağının Güney Kore üzerinde 25 bin fit (7 bin 620 metre) irtifada seyrettiğini aktardı.

Nükleer müzakereler

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

  • Pyongyang lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.
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