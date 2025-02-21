Kuzey Kore'ye karşı 11 ülke harekete geçti: Yaptırımları İzleme Ekibi toplandı

ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Yeni Zelanda hükümetleri tarafından kurulan ve Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) yürütme kurulu ilk toplantısını ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirdi.

MSMT'nin Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programlarını izleyen yaptırımlar kurulunu dağıtan BM Güvenlik Konseyi vetosu sonrasında Ekim 2024'te kurulduğu hatırlatılan açıklamada, "MSMT'ye katılan devletler, uluslararası barış ve güvenliği koruma, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme politikasını sürdürme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarından kaynaklanan tehditleri önleme konusunda kararlıdır" denildi.

MSMT yürütme kurulunun Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Diyalog yolunun açık olduğunu bir kez daha yineliyor ve tüm devletleri Kuzey Kore ve onun BM Güvenlik Konseyi kararı ihlallerini kolaylaştıranlardan gelen tehditler karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik küresel çabalara destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.