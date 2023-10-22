Kuzeyde kalanı terörist sayarız

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi “terör örgütünün ortağı sayılacağını ve öldürebileceğini” duyurdu. İsrail ordusu tarafından, “acil uyarı” başlığı içeren ve havadan Gazze’nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, “Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi’nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi’nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir” denildi.