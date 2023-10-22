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Dünya

Kuzeyde kalanı terörist sayarız

İsrail, bombalarla göçe zorladığı sivilleri havadan attığı bildirilerle tehdit etti. Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, "Kuzeyde kalan, güneye gitmeyen terörist sayılacak, öldürülecek" ifadelerine yer verildi.

04:00 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi “terör örgütünün ortağı sayılacağını ve öldürebileceğini” duyurdu. İsrail ordusu tarafından, “acil uyarı” başlığı içeren ve havadan Gazze’nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, “Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi’nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi’nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir” denildi.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatına işaret ederek, “Gazze Şeridi’ne gireceğiz” dedi. Halevi, “Gazze Şeridi’ne gireceğiz. Hamas’a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz” dedi.



#İsrail
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#işgal
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