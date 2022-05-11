Lavrov: Avrupa’da savaş istemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Umman’ın başkenti Maskat’ta düzenlediği basın toplantısında bir soruya, “Avrupa’da savaş çıkması ihtimali konusunda endişeliyseniz, bunun asla bizim istediğimiz bir şey olmadığını bilmelisiniz” yanıtını verdi.

Bununla beraber, ‘sürekli olarak Rusya’nın yenilgiye uğratılması gerektiğinden bahsedenin Batı ülkeleri olduğunu’ kaydeden Lavrov, “(Kimin savaş istediğine ilişkin) kendi çıkarımınızı kendiniz yapın” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunda hedeflerin son derece açık olduğunu belirten Lavrov, Kiev rejimi tarafından yok edilme tehdidi altında bulunan Donbas'ta Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarının ihlal edilmesini önlemek, Batı'nın Ukrayna topraklarında Rusya için askeri tehditler oluşturacak bir köprü başı kurmasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, koyulan tüm hedeflere ulaşıp özel askeri harekâtı tamamladıklarında, Batı'nın uluslararası hukuku baltalama, ülkelerin egemen eşitliği ilkesi de dahil BM Şartı ilkelerini görmezden gelme ve kaba şekilde ihlal etme girişimlerine ve ABD'yle müttefikleri öncülüğündeki tek kutuplu dünya düzenini teşvik etme çabalarına son vereceğini umduklarını ve beklediklerini kaydetti.

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'TÜM SİVİLLERİN HAREKâT BÖLGELERİNDEN AYRILMALARINI İSTİYORUZ'

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, Rusya'nın insani koridorlar açmayı sürdürdüğünü ve sivillerin koridorlar üzerinden çıkmaya devam ettiğini anlatan Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Kiev rejiminden bu sürece engel olmaya son vermesini istemesini önerdiklerini ve şu an BM temsilcilerinin sahada bu sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

'KÜRESEL EKONOMİ İÇİN SON DERECE AGRESİF'

Kiev rejiminin ülkedeki limanlarda bulunan, dünyanın çeşitli bölgelerine gıda ürünleri nakledecek olan onlarca geminin çıkışına izin vermediğini söyleyen Lavrov, Kiev'in Batılı hamilerinin buna tepkisiz kaldığına dikkat çekerek şöyle devam etti: "Bu yasaklar, uzun yıllardır var olan, Batı'nın tutumu nedeniyle olanakları artık fiilen bloke olan rahat, konforlu lojistik zincirlerini bir günde kırdı. Bunun küresel ekonomiye, dünya ticaretine, tüm dünya ülkelerine yönelik son derece agresif bir politika olduğuna inanıyoruz."

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LAVROV'DAN BATI'YA MESAJ

Batı'nın geniş kapsamlı yaptırımlarıyla oluşan koşullar altında bundan sonra Rusya'nın varlığını nasıl sürdüreceğine dair bir anlayışa sahip olduklarını ve temel çıkarımlarının yapılan planlarda Batı'ya güvenmemek olduğunu söyleyen Lavrov, "Batı, kendi hegemonyasını kurmak uğruna aleni hırsızlık ve soygun da dahil, kendisinin ortaya koyduğu ilkelere karşı suç işlemeye hazır olduğunu kanıtladı. Özel mülkiyetin dokunulmazlığı, masumiyet karinesi, Batı medeniyetinin uzun yıllar boyunca devlet oluşumlarının temel ilkeleri olarak övündüğü her şey, tüm bunlar raydan çıktı ve en kaba şekilde ihlal edildi" diye konuştu.

Rusya'nın bundan sonra kendisine ve güvenilir partnerlerine güveneceğinin altını çizen Lavrov, "Rusya, Avrupa'nın dışında yeteri kadar enerji kaynakları alıcısına sahip ve onlarla çalışacağız. Bırakın Batı, Rusya'ya ödediğinden çok daha pahalıya alsın ve halkına neden daha yoksul olmaları gerektiğini izah etsin" yorumunu yaptı.

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