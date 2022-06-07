Dünya Lavrov Belgrada gidemedi
AVRUPA

Lavrov Belgrad’a gidemedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan hava sahalarını kapatınca Sırbistan ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Lavrov’un, Balkanlar'daki en yakın müttefikleri olan Sırbistan’a gidememesi Rusya’nın karşı karşıya kaldığı izolasyon ve yaptırımların son örneği oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lavrov Belgrad’a gidemedi
Sergey Lavrov

Ukrayna’yı işgali sonrası uygulanan diplomatik izolasyonla dünya sahnesinde giderek yalnızlaştırılan Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üç ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından, Sırbistan ziyaretini iptal etti. Sırp medyasındaki haberlerde, ziyaretin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’ın Lavrov’un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, üç ülkenin kararıyla ilgili Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği belirtildi. Lavrov, ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile de bir araya gelecekti.

Görüşmede Saraybosna’da istikrarsızlığın artırılması amaçlanıyordu. Balkanlar’daki en büyük müttefikini ziyaret edemeyen Lavrov, geçtiğimiz mart ayında Avrupa ülkelerinin hava sahasını kapatması nedeniyle İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumuna da katılamamıştı. Yaşanan gelişme, Ukrayna işgalinden ötürü ağır bir fatura ödeyen Rusya’nın, Balkanlar’da da güç kaybettiği yorumuna neden oldu.

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