Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Lavrov Buchadaki durum bir sahte saldırı
AVRUPA

Lavrov: Bucha’daki durum bir sahte saldırı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Lavrov: Bucha’daki durum bir sahte saldırı
Lavrov: Bucha’daki durum bir sahte saldırı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Moskova’da görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜLER KURGULANMIŞ

Toplantının öncesinde açıklamalarda bulunan Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Buça kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna’daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.


Görüşmede Rusya Federasyonu’nun, İngiltere’den BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerini yerine getirmesini ve Bucha’daki durumla ilgili bir toplantı düzenlemesini talep edeceği de vurgulandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 40'ıncı gün: Savaşın haritası değişti
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 40'ıncı gün: Savaşın haritası değişti
Park görevlisiydi

Park görevlisiydi

​90 yaşında işe girdi 100 yaşında emekli oldu.
İstifa etti

İstifa etti

​Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir dönemi sona erdi.
Yunanistanda F-35 hayal kırıklığı

İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi

İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi

İstanbul'daki özenle korunuyor.

​Yanlışlıkla yutulan cisimleri çıkarabilecek.

Rusya hangi şehirlerden çekildi? Ukrayna hangi kentleri geri aldı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.