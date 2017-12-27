Lavrov: DEAŞ ile asıl savaş bitti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ’la mücadelenin büyük bir kısmının bittiğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Nusra’nın dışarıdan yardım aldığını ifade ederek, “Elde ettiğimiz bilgilere göre dışarıdan aldıkları yardımla direniyorlar. Terörle mücadelede amacımız El Nusra’yı yenmek” dedi.
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik açklamalarda da bulunan Rus Bakan şunları dile getirdi:
Suriye’de olumlu değişimler görüyoruz. Savaş alanından kaçan ya da Suriye’de yeniden örgütlenmeye çalışan bazı militanlar, asıl savaşın bittiğinin göstergesi.
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