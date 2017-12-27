Lavrov: DEAŞ ile asıl savaş bitti

Dünya

Sudan: Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız

Sudan Enformasyon Bakanı Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.