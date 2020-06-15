Lavrov gelmedi: İstanbul'daki görüşme sürpriz bir şekilde iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede alınan karar üzerine dün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyetin istişarelerde bulunmak için İstanbul’a geleceği açıklanmıştı. Rus heyet önceki akşam İstanbul’a geldi ancak Lavrov ile Şoygu’nun dün beklenen ziyareti iptal oldu. Gelişmeyi duyuran Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov’la yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.” İptalin gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Temasların bir süre teknik heyetler arasında devam etmesi ve ardından Libya konulu zirve tarihinin yeniden belirlenmesi bekleniyor.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü