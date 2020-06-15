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Dünya Lavrov gelmedi İstanbuldaki görüşme sürpriz bir şekilde iptal edildi
ASYA

Lavrov gelmedi: İstanbul'daki görüşme sürpriz bir şekilde iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun dünkü İstanbul ziyaretleri sürpriz bir şekilde iptal edildi. Gelişmeyi duyuran Dışişleri Bakanlığı, “Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı. Zirvede Libya ve Suriye’nin ele alınması bekleniyordu. Önceki gün İstanbul’a gelen Rus askeri ve güvenlik yetkililerinin temasları ise sürüyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede alınan karar üzerine dün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyetin istişarelerde bulunmak için İstanbul’a geleceği açıklanmıştı. Rus heyet önceki akşam İstanbul’a geldi ancak Lavrov ile Şoygu’nun dün beklenen ziyareti iptal oldu. Gelişmeyi duyuran Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov’la yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.” İptalin gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Temasların bir süre teknik heyetler arasında devam etmesi ve ardından Libya konulu zirve tarihinin yeniden belirlenmesi bekleniyor.

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