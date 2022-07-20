Dünya Lavrov Rusyanın yeni hedeflerini tek tek açıkladı
AVRUPA

Lavrov Rusya'nın yeni hedeflerini tek tek açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarda strateji değiştirdiğini açıkladı. Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedeflerini açıklarken savaşın adresinin Donbas ile sınırlı kalmayacağını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Lavrov Rusyanın yeni hedeflerini tek tek açıkladı ​
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rus basınına önemli açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun artık sadece Donetsk ve Luhansk bölgelerine odaklanmayacağını söyleyen Lavrov bu konuda strateji değiştirdiklerini belirtti.

SAVAŞIN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Batılı ülkeler tarafından Kiev’e uzun menzilli silahların tedariği durumunda savaş coğrafyasının değişeceğini de ifade eden Lavrov, “İstanbul’da müzakereciler bir araya geldiğinde, belirli bir bölge vardı. O zaman Ukrayna’nın kabul etmeye hazır olduğumuz teklifleri o bölge ile ilgiliydi. Şimdi operasyonu ilgilendiren bölge değişti. Artık sadece Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporijya ve başka birçok bölge de bu coğrafya çerçevesinde süreç devam ediyor, hem de tutarlı ve istikrarlı biçimde" dedi.

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"NATO ATEŞLE OYNUYOR"

  • Batı’nın durumu zorlaştırma arzusuyla Ukrayna’ya silah göndermeye dvam ettiğini söyleyen Lavrov, "Sözgelimi, HIMARS gibi silahlar göndermeye devam ettikçe, özel operasyonun coğrafi hedefleri şimdiki sınırlarından daha da ileriye çekilecek. Zira Ukrayna’da Zelenskiy veya onun yerini alacak herhangi bir kişinin kontrol ettiği yerlerde; bizim topraklarımıza ya da bağımsızlığını ilan edip kendi kaderini belirlemek isteyen bu cumhuriyetlerin topraklarına karşı doğrudan tehdit oluşturabilecek silahlar bulunmasına izin veremeyiz” diye konuştu. Lavrov ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek "ateşle oynadığını" söyledi.

"KİEV TARAFIYLA MÜZAKERELER MANASIZ"

Avrupa’nın tekrar Rusya ile ilişki kurmak istemesi durumunda Moskova’nın nasıl bir tavır alacağı sorusunu yanıtlayan Lavrov, “Bu aşamada ‘Avrupa aniden heyecana kapıldık, biz hala bu konuyla ilgileniyoruz, bazı konularda ekonomik ve ticari alanları düzeltelim’ derse biz bundan uzak durmayız. Bizim için nasıl faydalı olacaksa öyle tepki veririz” dedi.

Batılı ülkelerin Kiev’i kışkırtarak savaşın sürmesini istediğini savunan Lavrov, “Bazı Batılı politikacıların Kiev’in, savaşı meydanda kazanması gerektiği ve müzakerelerde bulunmaması yönünde birçok açıklaması var. Böyle bir ortamda Kiev tarafıyla müzakereler manasız” dedi.

  • Birleşmiş Milletler’in (BM) sorunun çözümünde oynaması gereken rolü hatırlatan ancak ABD ve İngiltere’nin baskısı altında olduğunu dile getiren Lavrov, “ABD ve İngiltere, BM Genel Sekreteri AntOnio Guterres’e kendi çıkarları için büyük bir baskı kuruyor” diye konuştu.

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