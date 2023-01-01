Lavrov'dan Batı'ya Hitler benzetmesi

Geçen yıl Hitler'le ilgili sözleriyle uluslararası yankı uyandıran Lavrov, Washington'un Rusya'yı yok etmek için Avrupa'yı boyunduruk altına almaya çalışırken Napolyon ve Nazilerle aynı taktiği kullandığını söyledi.





Lavrov, yaptığı konuşmada, "Hitler ile aynı misyonla ülkemize karşı savaş yürütüyorlar: Rus sorununun 'nihai çözümü'" dedi.





Lavrov, "Tıpkı Hitler'in Yahudi sorununa 'nihai bir çözüm' istemesi gibi, şimdi, Batılı politikacıları okursanız, açıkça Rusya'nın stratejik bir yenilgiye uğraması gerektiğini söylüyorlar'' şeklinde konuştu.





Lavrov, daha önce de Hitler ile ilgili sözleriyle infial oluşturmuştu. Nazi liderinin "Yahudi kanı" taşıdığını söyleyerek İsrail'den öfkeli protestolar yükselmesine sebep olmuştu.



