Dünya Letonya resesyona giren ilk AB ülkesi olabilir
AVRUPA

Letonya resesyona giren ilk AB ülkesi olabilir

Letonya Merkez İstatistik Bürosu (CSB) tarafından 28 Ekim'de yayınlanan bir flaş tahmine göre, Letonya mevcut ekonomik döngüde resesyona giren ilk AB ülkesi oldu.

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Letonya resesyona giren ilk AB ülkesi olabilir
Letonya.

2022'nin ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında, GSYİH %1,7 düştü. Teknik anlamda bu durumun, Letonya'nın ikinci çeyrek GSYİH'deki %1 düşüşün ardından teknik resesyona gireceği anlamına geldiği açıklandı.

2021'in üçüncü çeyreğine kıyasla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) %0,6 azaldı.

Geçici tahminler, GSYİH'nın üretici sektörlerde %3,9'luk bir düşüşten ve hizmet sektörlerinde ise %1,7'lik bir büyümeden etkilendiğini gösteriyor.

Kesin hacim ve değişiklikler daha sonra yayınlanacak

Bununla birlikte, rakamların revizyona tabi olduğu ve 2022'nin 3. çeyreğinde GSYİH'nın kesin hacmi ve değişikliklerinin 30 Kasım'da yayınlanacağı açıklandı.

Bne IntelliNews'e göre Merkezi İstatistik Bürosu (CSB) tarafından derlenen takvime göre ayarlanmış veriler, Eylül 2021'e kıyasla, Eylül 2022'de toplam perakende ticaret cirosunun %1,8 arttığını gösteriyor. Hem gıda hem de gıda dışı ürünlerde perakende ticaret %1,8, otomotiv yakıtı perakende satış cirosu ise %1,5 arttı.

Cari fiyatlarla toplam perakende ticaret cirosu %21,5 arttı. Eylül 2022'de Ağustos ayına kıyasla, perakende ticaret işletmelerinin toplam cirosu, mevsimsellikten arındırılmış sabit fiyatlarla verilere göre %1,2 arttı.

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