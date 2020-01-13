Libya'da ateşkes anlaşması bugün imzalanabilir

Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter’in Moskova'ya yapacakları ziyaretten ateşkes anlaşmasının çıkabileceğini iddia etti.

Müzakereler başlayacak

Lev Dengov

Dengov, Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Serrac ve Hafter’in yakın zamanda müzakerelerde bulunmak üzere Moskova’ya gelebileceğini belirtti.

Metnin detayları konuşulacak

Serrac ve Hafter

Libya’da ateşkes imzalanma olasılığına işaret eden Dengov, "Görüşmelerde Libya’daki krizin çözümü ele alınacak, ateşkes imzalanması olasılığı ve böyle bir anlaşma metninin detayları müzakere edilecek." ifadelerini kullandı.

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Taraflar Türk heyetiyle de ayrı ayrı görüşecek

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Serrac ile Hafter’in baş başa görüşüp görüşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığını dile getiren Dengov, "Serrac ve Hafter Rus yöneticilerle ve ayrıca Rusya ile iş birliği yapan Türk heyetiyle ayrı ayrı görüşecek. Büyük olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır temsilcileri de müzakerelerde gözlemci olarak yer alacak." diye konuştu.

Uluslararası basın ve yerel kaynaklar duyurdu

Gece boyu uluslararası medya ve bölgeden gelen yerel haberlere göre bugün Moskova'da UMH ile Hafter arasında ateşkes anlaşması imzalanabilir.

TRT World'ün haberine göre üst düzey bir Libyalı yetkili, iki grubun bugün Rusya önderliğinde Moskova'da bir araya gelip ateşkes anlaşması imzalamasının mümkün olduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.