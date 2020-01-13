Dünya Libyada ateşkes anlaşması bugün imzalanabilir
ORTADOĞU

Libya'da ateşkes anlaşması bugün imzalanabilir

Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter’in Moskova’ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini gündeme getirdi. İki tarafın Türkiye cephesiyle de ayrı ayrı görüşeceğini vurgulayan Lev Dengov, BAE ve Mısır temsilcileri ile de bir görüşme gerçekleşebileceğini dile getirdi. Yabancı kaynaklar ve bölgedeki yerel basının paylaştığı bilgilere göre bugün UMH ile Hafter arasında Moskova'da ateşkes anlaşması imzalanabilir.

Haber Merkezi AA
Hafter ve Serrac
Hafter ve Serrac

Rusya’nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter’in Moskova'ya yapacakları ziyaretten ateşkes anlaşmasının çıkabileceğini iddia etti.

Müzakereler başlayacak

Lev Dengov

Dengov, Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Serrac ve Hafter’in yakın zamanda müzakerelerde bulunmak üzere Moskova’ya gelebileceğini belirtti.

Metnin detayları konuşulacak

Serrac ve Hafter

Libya’da ateşkes imzalanma olasılığına işaret eden Dengov, "Görüşmelerde Libya’daki krizin çözümü ele alınacak, ateşkes imzalanması olasılığı ve böyle bir anlaşma metninin detayları müzakere edilecek." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından Libya ve İdlib'teki ateşkese ilişkin açıklama: Yakından takip ediyoruz
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığından Libya ve İdlib'teki ateşkese ilişkin açıklama: Yakından takip ediyoruz

Taraflar Türk heyetiyle de ayrı ayrı görüşecek

Fotoğraf: Arşiv

Serrac ile Hafter’in baş başa görüşüp görüşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığını dile getiren Dengov, "Serrac ve Hafter Rus yöneticilerle ve ayrıca Rusya ile iş birliği yapan Türk heyetiyle ayrı ayrı görüşecek. Büyük olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır temsilcileri de müzakerelerde gözlemci olarak yer alacak." diye konuştu.

Uluslararası basın ve yerel kaynaklar duyurdu

Gece boyu uluslararası medya ve bölgeden gelen yerel haberlere göre bugün Moskova'da UMH ile Hafter arasında ateşkes anlaşması imzalanabilir.

TRT World'ün haberine göre üst düzey bir Libyalı yetkili, iki grubun bugün Rusya önderliğinde Moskova'da bir araya gelip ateşkes anlaşması imzalamasının mümkün olduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.
  • Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti
DÜNYA
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti
Libyada ateşkes anlaşması sesleri

Libya'da ateşkes anlaşması sesleri

UMH ile Hafter bugün Moskova'da ateşkes anlaşması imzalayabilir.
7 günde sonuç verdi

7 günde sonuç verdi

​Türkiye'nin çabaları Libya'da silahları susturdu.
TSKnın öncü gücü

TSK'nın öncü gücü

​Yeni Şafak, Mehmetçikle birlikte terör operasyonuna katıldı.
Van'da<br>3 ilçede eğitime ara

Van'da
3 ilçede eğitime ara

​İpekyolu, Tuşba ve Edremit'teki okullar kar nedeniyle tatil edildi.
PKK'ya<br>Amanos kapanı

PKK'ya
Amanos kapanı

​Komando ve özel harekat teröristleri yerinde paketliyor.
İran yine karıştı

İran yine karıştı

Hedef İran dini lideri Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu oldu.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

Kosova'dan annelere destek

Kosova'dan annelere destek

HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.
Trump Irak'tan<br>haraç istedi

Trump Irak'tan
haraç istedi

​Askerini çekmeyen ABD petrole göz dikip 35 milyar dolar istedi.
Altın yatırımında rekor yılı

Altın yatırımında rekor yılı

​Altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri 141 milyar dolar oldu.
Ölmek istemiyorum

Ölmek istemiyorum

​Sonu Emine Bulut gibi olmasın. Bir kadının imdat çağrısı yanıt bekliyor.
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İki sürpriz ziyaret

İki sürpriz ziyaret

​Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Vakfı'na ziyaret.
Mısır'dan ateşkese destek

Mısır'dan ateşkese destek

Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını taraflar kabul etmişti.
Önce sevindirdi<br>sonra üzdü

Önce sevindirdi
sonra üzdü

​3. dakikada gol atan Merih Demiral sakatlanarak oyundan çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.