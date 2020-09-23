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Dünya Libyada Rus paralı askerlerini taşıyan helikopter düştü
ORTADOĞU

Libya'da Rus paralı askerlerini taşıyan helikopter düştü

Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı öğrenildi. Rus paralı askerlerinin kullanımındaki MiG-29 savaş uçağı geçtiğimiz hafta düşmüş ve sağ kurtulan uçağın pilotu "Uçağa yönelik saldırı düzenlendi" demişti. Açık istihbarat kaynakları, Rus savaş uçağının Türkiye'nin konuşlandırdığı hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Libya'da Rus savaş uçakları ve askeri helikopterleri üst üste düşüyor. Geçtiğimiz hafta Rus paralı askerlerinin kullanımındaki MiG-29 savaş uçağı düşerken, bugün de Cufra/Sukne’de Wagner askerlerini taşıyan bir helikopter düştü, içindeki mühimmat patladı.

  • Trablus'un güneyinde konuşlanan Rus paralı askerleri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başlattığı kapsamlı operasyon sonrası Cufra Üssü'ne nakledilmişti.

Bu askeri üste 2 binin üzerinde Wagner askeri bulunuyor. Rusya geçtiğimiz Mayıs ayında bu askeri üsse savaş uçakları da konuşlandırdı.

Libya'da düşürülen Rus savaş uçağının Türk hava savunma sistemlerince vurulduğu iddia ediliyor
DÜNYA
Libya'da düşürülen Rus savaş uçağının Türk hava savunma sistemlerince vurulduğu iddia ediliyor

Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
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Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:


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