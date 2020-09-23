Libya'da Rus paralı askerlerini taşıyan helikopter düştü

Libya'da Rus savaş uçakları ve askeri helikopterleri üst üste düşüyor. Geçtiğimiz hafta Rus paralı askerlerinin kullanımındaki MiG-29 savaş uçağı düşerken, bugün de Cufra/Sukne’de Wagner askerlerini taşıyan bir helikopter düştü, içindeki mühimmat patladı.
- Trablus'un güneyinde konuşlanan Rus paralı askerleri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başlattığı kapsamlı operasyon sonrası Cufra Üssü'ne nakledilmişti.
Bu askeri üste 2 binin üzerinde Wagner askeri bulunuyor. Rusya geçtiğimiz Mayıs ayında bu askeri üsse savaş uçakları da konuşlandırdı.