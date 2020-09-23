Libya'da Rus paralı askerlerini taşıyan helikopter düştü

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CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, yasak olmasına rağmen İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken yakalandı. Gemi'nin görüntüleri akıllara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bu kadar basit" sözlerini getirdi.