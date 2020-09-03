Libya'da İçişleri Bakanı görevine döndü: Tedbir amaçlı görevden uzaklaştırılmıştı

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Osmanlı'nın ilk kaptanı: Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?

Asıl adı “Hızır Reis” olan Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı tarihinin en ünlü ve başarılı denizcilerinden biri. Savaş dehası ve denizcilik bilgisiyle tanınan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa döneminde Osmanlı Akdeniz’de en parlak günlerini yaşadı. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de bulunan birçok devlete karşı büyük üstünlük kurmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa, yüzyıllar sonra da tarihin en büyük denizcilerinden birisi olarak anılmaya devam ediyor. Peki, 1478’de Midilli Adası’nda dünyaya gelen ve Osmanlı'nın ilk kaptanı olan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa gerçekten de kimdir?