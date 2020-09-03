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Dünya Libyada İçişleri Bakanı görevine döndü Tedbir amaçlı görevden uzaklaştırılmıştı
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Libya'da son durum: İçişleri Bakanı görevine geri döndü

Libya'da İçişleri Bakanı görevine döndü: Tedbir amaçlı görevden uzaklaştırılmıştı

Libya'da görevden uzaklaştırılan ve hakkında açılan soruşturma tamamlanan İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevine dönmesi kararlaştırıldı. Duruma ilişkin Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden açıklamada, "İçişleri Bakanı Sayın Fethi Başağa hakkındaki tedbir kararı kaldırılmış ve görevine devam etmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa

Libya HükümetiBaşkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta İçişleri Bakanlığı görevinden "tedbir amaçlı" uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Başağa'nın görevine devam etmesine karar verildi.

Görevine devam edecek

  • Açıklamada, "İçişleri Bakanı Sayın Fethi Başağa hakkındaki tedbir kararı kaldırılmış ve görevine devam etmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada soruşturmanın ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

Başağa'nın görevden uzaklaştırılması

LibyaHükümeti Başkanlık Konseyi, 28 Ağustos'ta Başağa'nın tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağını duyurmuştu.

  • Başağa, kararın alındığı gün Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere Ankara'da bulunuyordu.

Soruşturmanın gerekçesinde, İçişleri Bakanı'nın 23 Ağustos'ta Trablus'ta ve diğer bazı şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanlarına işaret edilmişti.

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