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Libya Başbakanı Serrac tüm taraflara ateşkes ve martta seçim çağrısında bulundu

Libya’da ateşkes: Başbakan Serrac dört şart koştu

Libya Başbakanı Serrac tüm taraflara ateşkes ve martta seçim çağrısında bulundu. Serrac, Sirte ve Cufra’nın da askerden arındırılmasını şart koştu. Hafter’in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac ile eş zamanlı ateşkes istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya ordusunun Hafter terör örgütüne vurduğu ağır darbe sonrası diplomatik çözüm çabaları hız kazandı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Serrac’a paralel Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akila Salih de benzer bir çağrıda bulundu. Libya Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, “milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı” verdi.

Başbakan Serrac

SİRTE VE CUFRA ŞARTI

Libya Başbakan Serrac fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılmış bölge olması şartını öne sürdü. Serrac nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, mart ayında parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında da bulundu. Petrol tesislerine blokajların kaldırılması da istendi.

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PETROL GELİRLERİ VURGUSU

  • Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin “Ulusal Petrol Kurumu’nun (NOC) Merkez Bankası’ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı’ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu’nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetimin sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını” istedi.

Libya ordusu Türkiye’nin desteğiyle başkent Trablus’u ele geçirmeyi hedefleyen Hafter terör örgütüne ağır darbe indirmiş ve başkent Trablus’la çevresini güvenlik altına alarak Sirte’ye kadar ilerlemişti.

BAŞKANLIK KONSEYİ İÇİN SİRTE TEKLİFİ

Hafter’in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde “acil bir ateşkes ve Sirte’nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi’ne geçici olarak ev sahipliği yapması” çağrısında bulundu.

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Ordu talimatlara uyacak

Libya ordusu, Başbakan Fayiz es-Serrac’ın “ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması” talimatına uyacaklarını ve ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, “Libya Ordusu Başkomutanı sıfatını taşıyan Başbakan Fayiz es-Serrac’ın emrine uyarak, ateşkes çağrısı yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mısır memnun oldu

  • Hafter terör örgütü destekçisi Mısır yönetimi Libya’daki savaşan tarafların karşılıklı olarak ateşkes konusunda anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Mısır’ın darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Libya Başkanlık Konseyi ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) tarafından yapılan bütün Libya topraklarında derhal ateşkes uygulanması ve askeri operasyonların durdurulması yönündeki açıklamalardan memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

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