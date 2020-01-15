Libya'da terör örgütü Hafter Trablus'a saldırdı 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkes çağrısına Vladimir Putin'e duydukları saygı nedeniyle olumlu yanıt verdiklerini belirten Hafter terör örgütü, akşam saatlerinde aldığı kararla ateşkesin kendileri için sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda savaşın devamına ilişkin ilk adımını atan Hafter, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle bölgelerindeki yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenledi. Ayrıca konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait İHA'ların Trablus semalarında uçuş yaptığını bildirdi.

Haber Merkezi 15 Ocak 2020, 02:10 Son Güncelleme: 15 Ocak 2020, 02:34 Yeni Şafak