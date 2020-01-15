Dünya Libyada terör örgütü Hafter Trablusa saldırdı
ORTADOĞU

Libya'da terör örgütü Hafter Trablus'a saldırdı

12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkes çağrısına Vladimir Putin'e duydukları saygı nedeniyle olumlu yanıt verdiklerini belirten Hafter terör örgütü, akşam saatlerinde aldığı kararla ateşkesin kendileri için sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda savaşın devamına ilişkin ilk adımını atan Hafter, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle bölgelerindeki yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenledi. Ayrıca konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait İHA'ların Trablus semalarında uçuş yaptığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle bölgelerine roket saldırısı düzenledi.

Ramle ve Salahaddin'e saldırıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu'nun konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısı, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi tarafından yayımlandı.

Kununu, Hafter milislerinin, Ramle ve Salahaddin bölgelerindeki yerleşim alanlarına roket attığını bildirdi.

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BAE İHA'ları gökyüzünde

Fotoğraf: Arşiv

Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) da Trablus semalarında uçuş yaptığını ifade etti.

UMH karşılık verecek güçte

UMH güçlerinin Hafter milislerine karşılık verebilecek güçte olduğunu belirten Kununu, bölgeden göç eden halka da çatışmalar yaşandığı süre içinde evlerine dönmemeleri çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Akile Salih
  • Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, önceki gün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı.Hafter ise anlaşmayı imzalamadan dün sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı.
  • Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise daha önce yaptığı açıklamada "ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini” duyurdu.

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