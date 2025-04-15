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Libya’dan kalkınma hamlesi: Türk şirketlerle anlaştılar

Libya’dan kalkınma hamlesi: Türk şirketlerle anlaştılar

11:1415/04/2025, Salı
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Libya'nın Bingazi, El-Beyda, Şahat ve Tobruk kentlerinde altyapı, sağlık ve yol projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla iki Türk firmasıyla iş birliği anlaşması yapıldı.

Libya, yıllardır süren çatışmaların ardından toparlanma ve kalkınma yolunda önemli adımlar atıyor.


Ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi’nin de aralarında bulunduğu bölgelerde altyapı ve sağlık hizmetlerini güçlendirme çabaları hız kazanıyor.


Bu kapsamda umutlar, Türkiye’ye yöneldi.


2 Türk şirketiyle anlaşma imzalandı


Libya'da, ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'nin de aralarında bulunduğu dört kentte kalkınma projelerini hayata geçirmek üzere iki Türk şirketiyle sözleşme imzalandığı bildirildi.



Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu tarafından yapılan açıklamada, kalkınma projeleriyle ilgili bilgi verildi.


Çok sayıda projeye dahil edildiler


Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu'nun, Libco İnşaat ve Cevahir Yapı ile yeni kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çeşitli sözleşmeler imzaladığı kaydedildi.


Bingazi, El-Beyda, Şahat ve Tobruk'a yönelik kalkınma projelerinin, kamu hastaneleri kurulmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla altyapının geliştirilmesi, yol inşası ve bakımını içerdiği aktarıldı.


Cumhurbaşkani Erdoğan'dan destek mesajı


Türk şirketleri, özellikle Bingazi'de inşaat ve altyapıyı kapsayan çok sayıda proje yürütüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüşmüştü.


Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etmişti.




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