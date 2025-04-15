Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kalkınma Yolu’nda yeni aşama: Projenin lojistik altyapısı oluşturuluyor

Kalkınma Yolu’nda yeni aşama: Projenin lojistik altyapısı oluşturuluyor

Ali Kürşat Büyükada
04:0015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik analizlerin ardından Irak’ta Kalkınma Yolu’nun yanı sıra sanayi alanında da önemli iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.
Teknik analizlerin ardından Irak’ta Kalkınma Yolu’nun yanı sıra sanayi alanında da önemli iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Körfez’den Avrupa’ya uzanacak yeni ipek yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi’nde inşaat ve güzergah üzerindeki park alanı ve otel gibi ihtiyaçlar belirleniyor. Özel sektörün de dahil olacağı analiz ve sektör raporları doğrultusunda maliyetler hesaplanacak. Basra’dan Ovaköy’e kadarki projelerde Türk imzası bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Irak’tan başlayarak Türkiye ve Avrupa’ya ulaştırılması planlanan Kalkınma Yolu için yaptığı görüşmelerin ardından somut iş birlikleri için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hem özel sektör hem de hükümetin gerçekleştirdiği analizler, sektör raporları, inceleme ve benzeri çalışmalar Ticaret Bakanlığı'nda toplanacak. Irak’ın Kalkınma Yolu’nun inşaatı ve yol çevresinde oluşturulacak olan park alanı, otel ve benzeri ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların maliyetleri hesaplanacak. Bakanlık ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yapılacak analizlerin ardından somut adımlar için Irak ile temasa geçecek.


SANAYİDE DE İŞ BİRLİĞİ

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında sanayi iş birliği çalışmaları çerçevesinde yeni yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Rotadaki çalışmaları ve sanayi iş birliği ile yeni yatırım fırsatlarının kapısı aralanacak. Bu çalışmalar ile Irak’taki batık tünelinin ardından Türkiye’ye kadar yapılacak olan yol ve çevresinde oluşacak hizmetleri yüklenen firmaların büyük bir kısmının Türk firmalardan oluşturması hedefleniyor. Teknik analizlerin ardından Irak’ta Kalkınma Yolu’nun yanı sıra sanayi alanında da önemli iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.


TÜRK MÜTEAHHİTLER İNŞA EDECEK

Irak hükümeti tarafından alınan yazıda Musul, Bağdat, Basra’nın imarı ve Kalkınma Yolu’nun inşaatı için kültür birliği ve coğrafyanın yakınlığı nedeniyle Türkiye’nin bu işlerden yüksek pay almasının istendiği belirtiliyor. Türk müteahhitlerin Irak’a girişi daha da kolay hale getirilecek ve ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla vize şartları da hafifletilecek. Bu kapsamda da Türk firmaları ile temaslar hızlandırılmış durumda. Böylece Basra’dan Ovaköy’e kadar yapılarda Türk imzası bulunacak.


#Ekonomi
#Kalkınma Yolu
#proje
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10X için yeni kampanya sinyali: Ayda 12 bin TL taksitle araç iddiası