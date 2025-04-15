Kalkınma Yolu’nda yeni aşama: Projenin lojistik altyapısı oluşturuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Irak’tan başlayarak Türkiye ve Avrupa’ya ulaştırılması planlanan Kalkınma Yolu için yaptığı görüşmelerin ardından somut iş birlikleri için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hem özel sektör hem de hükümetin gerçekleştirdiği analizler, sektör raporları, inceleme ve benzeri çalışmalar Ticaret Bakanlığı'nda toplanacak. Irak’ın Kalkınma Yolu’nun inşaatı ve yol çevresinde oluşturulacak olan park alanı, otel ve benzeri ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların maliyetleri hesaplanacak. Bakanlık ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yapılacak analizlerin ardından somut adımlar için Irak ile temasa geçecek.





SANAYİDE DE İŞ BİRLİĞİ

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında sanayi iş birliği çalışmaları çerçevesinde yeni yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Rotadaki çalışmaları ve sanayi iş birliği ile yeni yatırım fırsatlarının kapısı aralanacak. Bu çalışmalar ile Irak’taki batık tünelinin ardından Türkiye’ye kadar yapılacak olan yol ve çevresinde oluşacak hizmetleri yüklenen firmaların büyük bir kısmının Türk firmalardan oluşturması hedefleniyor. Teknik analizlerin ardından Irak’ta Kalkınma Yolu’nun yanı sıra sanayi alanında da önemli iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.





TÜRK MÜTEAHHİTLER İNŞA EDECEK

Irak hükümeti tarafından alınan yazıda Musul, Bağdat, Basra’nın imarı ve Kalkınma Yolu’nun inşaatı için kültür birliği ve coğrafyanın yakınlığı nedeniyle Türkiye’nin bu işlerden yüksek pay almasının istendiği belirtiliyor. Türk müteahhitlerin Irak’a girişi daha da kolay hale getirilecek ve ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla vize şartları da hafifletilecek. Bu kapsamda da Türk firmaları ile temaslar hızlandırılmış durumda. Böylece Basra’dan Ovaköy’e kadar yapılarda Türk imzası bulunacak.



