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Proje gençlerden destek devletten

Proje gençlerden destek devletten

Nazife Bardak
04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Programın dördüncü dönem başvuruları 15 Nisan’da sona erecek.
Programın dördüncü dönem başvuruları 15 Nisan’da sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında projelerini hayata geçirmek isteyen öğrenci kulüplerine 50 bin-100 bin TL arasında ayni destek sağlanıyor. Program kapsamında şimdiye kadar birinci başvuru döneminde 104, ikinci başvuru döneminde 701, üçüncü başvuru döneminde bin 307 proje olmak üzere 81 ilden toplam 2 bin 112 proje destek almaya hak kazandı. Üniversitelilerin 2 bini aşkın projesine 1 yılda 120 milyon TL üzerinde destek sağlandı. Program ile bilim ve teknoloji, güzel sanatlar, uluslararası çalışmalar, gibi alanlarda gençlerin gelişimi amaçlanıyor.


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