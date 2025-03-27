Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu gençlerle sahurda buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Çankırı’da erkek öğrenci yurdunda öğrencilerle sahur yaptı.

Eminoğlu, sahur programının yanı sıra gençlik merkezi ve yurtta öğrencilerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yeni Şafak’ın eşlik ettiği programda Eminoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda düzenlenen dini bilgi yarışmasına da katıldı. Yarışmada gençlere sorular soran Eminoğlu, birincilik ödülünü takdim etti.

Çankırı'daki ilk durak olan gençlik merkezinde konuşan Eminoğlu, "Gençlik merkezleri insan yetiştirme merkezleri. Sizler buralarda kendinize değer katıyorsunuz. Kendinizi yetiştiriyorsunuz. Burayı daha aktif bir şekilde kullanın. İletişim ve ilişki çağındayız. Sosyal, sanatsal, teknolojik ve kültürel yönünüzü geliştirin. Gençler, bizzat Türkiye’nin kendisi donanımlı gençlik yetişiyor. Birilerinin masa başından atıp tutuklarına bakmayın. Gençliğin içinde olmayan masa başında bunları ifade eden X, Y, Z diye kategorize eden, sınıflandıran tiplerden uzak durun. Bilinçli, şuurlu, gerçekten vatanı seven gençler gümbür gümbür geliyor. Ben TUSAŞ örneğini veriyorum. 7-8 bin kişi çalışıyor orada. TUSAŞ bugün Türkiye’nin en önemi ürünlerinin yetiştiği yer. Orada Kaan, Hürjet, Göbkey üretiliyor. Orada çalışan gençlerin yüzde 80’i, 30 yaş altı mühendisler. Türkiye’nin geleceği, dünü, bugününü şekillendiren gençler o gençler. Sizlere güveniyoruz’’ dedi.

Eminoğlu konuşmasının ardından gençlerin sorunlarını dinleyerek tek tek not aldı.

YURTTA DEĞERLER YARIŞMASINA KATILDI

Buradaki programının ardından KYK yurduna hareket eden Eminoğlu burada, Ramazan boyunca KYK yurtlarında çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade etti. Eminoğlu Hacı Murad-ı Veli yurdunda yapılan dini değerler yarışmasına katıldı. Ramazan süslemelerinin yapıldığı yurtta farklı farklı 5 grubun katıldığı dini yarışmada öğrencilere soru sordu. Keyifli anların yaşandığı etkinlik sonunda birinci olan öğrencilere ödülünü takdim etti.

27 RAMAZAN, 27 ŞEHİR

Ankara'ya dönüş yolunda sorularımızı yanıtlayan Eminoğlu, Ramazan boyunca 27 şehir gezdiklerini kaydetti. Eminoğlu, ‘’81 ilde kampüs iftarları yaptık. İftar yapılmayan ilimiz kalmadı. Manevi iklimi yüksek olan bu ayda Türkiye’nin 3’te 1’ine giderek geçirdik. İftar ve sahurda gençler ile bir araya geldik. KKTC’de ramazan soflarında bir araya geldik’’ dedi. Eminoğlu, ramazan sonrasında da gençlerle bir arada olacaklarını kaydetti.

110 BİN GENÇ ÇANAKKALE’DE OLACAK

ÜNİDES projesi için başvuruların Nisan ayında açılacağını söyleyen Eminoğlu, projeye 420 milyon bütçe ayrıldığını açıkladı. 2 binin üzerinde başvuru olduğunu paylaşan Eminoğlu, GSB’nin yapacağı etkinlikler hakkında bilgi verdi. Çanakkale’nin 110’uncu yıl dönemi sebebiyle 110 bin gencin bu yıl Çanakkale’de olacağını çıklayan Eminoğlu, ‘’Kamplarımızda bu yıl 320 bin kişiyi ağırlayacağız’’ dedi. Eminoğlu, KYK yurtlarının yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla sınırlı kalmayacağını vurguladı.

GENÇLER MENÜDEN MEMNUN