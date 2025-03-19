Gaziantep modeli ile hayata geçen proje: Dülük - OSB tüneli

Gaziantep’te sanayi, ticaret ve lojistik açısından önemli bir ulaşım projesi olan Dülük - OSB Tüneli ve kavşak çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla temel atılarak başlanıldı. Proje tamamlandığında sanayi ile şehir içi ulaşım rahatlayacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğinde yapılacak proje, vatandaşlar arasında İpekyolu olarak bilinen D-400 Karayolu ve O-54 Çevre Yolu arasındaki trafik yoğunluğunu hafifleterek sanayi bölgesine erişimi kolaylaştıracak.
Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı ve şehir içinden üretim bölgelerine uzun yolculuk yapan çalışanların yolda geçirdiği zamanı kısaltacak proje, Dülük Kavşağı’ndan başlayarak OSB içindeki ana arterlere ve TAG Otoyolu’na bağlanacak, toplam 8 bin 315 metre uzunluğunda olacak. İki yönde üç şeritli yol ile hem şehir içi hem de lojistik trafiğe hizmet edecek. Proje kapsamında 3 bin 250 metre uzunluğunda iki çift tüp tünel inşa edilecek. Güzergâh boyunca sekiz köprü ve üç büyük kavşak yer alacak. Çalışanların yolculuk süreleri yanı sıra projenin tamamlanmasıyla oluşacak alternatif ve ekonomik yol ile şehir içi yollar lojistik trafiğinden arındırılacak.
Doğal çevre ve kültürel miras zarar görmeyecek
Proje, ulaşımın yanı sıra afet durumlarında şehirden tahliyeyi kolaylaştıracak ve Gaziantep’in stratejik ulaşım ağını güçlendirecek önemli bir bağlantı yolu olacak. Dülük Tabiat Parkı ve tarihi sit alanları korunarak tasarlanan projede, tünel yüzeyde herhangi bir yapılaşmaya neden olmadan, 120 metre derinlikte inşa edilecek. Dülük Baba Tepesi ve çevresindeki kültürel miras korunacak, yeşil alanlar zarar görmeyecek ve karbon emisyonu düşürülecek. Bu sayede geleceğe yönelik sürdürülebilir bir ulaşım çözümü sunulacak.