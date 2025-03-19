Gaziantep modeli ile hayata geçen proje: Dülük - OSB tüneli

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı ve şehir içinden üretim bölgelerine uzun yolculuk yapan çalışanların yolda geçirdiği zamanı kısaltacak proje, Dülük Kavşağı’ndan başlayarak OSB içindeki ana arterlere ve TAG Otoyolu’na bağlanacak, toplam 8 bin 315 metre uzunluğunda olacak. İki yönde üç şeritli yol ile hem şehir içi hem de lojistik trafiğe hizmet edecek. Proje kapsamında 3 bin 250 metre uzunluğunda iki çift tüp tünel inşa edilecek. Güzergâh boyunca sekiz köprü ve üç büyük kavşak yer alacak. Çalışanların yolculuk süreleri yanı sıra projenin tamamlanmasıyla oluşacak alternatif ve ekonomik yol ile şehir içi yollar lojistik trafiğinden arındırılacak.