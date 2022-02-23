Dünya Libyadan Rusyaya Kırımdan çekil çağırısı
AFRİKA

Libya'dan Rusya’ya 'Kırım’dan çekil' çağırısı

Libya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını reddetti. Libya'dan yapılan açıklamada "Rusya’yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım’dan çekilmeye çağırıyoruz." denildi.

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Haber Merkezi AA
Libyadan Rusya’ya Kırım’dan çekil çağırısı
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Libya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı düzenlediği her türlü askeri operasyondan vazgeçmeye çağırdı.

  • Sözde Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin tanınması kararının reddedildiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtiyor ve Rusya’yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım’dan askerlerini çekmeye ve ateşkese çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"DİPLOMASİ DİLİ KULLANILMALI"

Libya'da bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlere de işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Wagner güçlerinin hem Ukrayna Cumhuriyeti’nde hem de Libya'da yasa dışı varlığını kesin bir şekilde reddederek, Rusya'yı savaş dili yerine diyalog ve diplomasi dilini kullanmaya çağırıyoruz."

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