Libyalılar, Terhune kentinin Hafter’den kurtarılmasını kutladı

PKK'nın eğittiği örgüt ABD sokaklarını yakıyor: ANTİFA kimdir, ne amaçlıyor?

ABD'de George Floyd isimli siyahinin ırkçı bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan şiddet eylemleri 30 şehre yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump, yağma ve talana dönüşen gösterilerin kendilerine ANTİFA adını veren marjinal sol gruplar tarafından provoke edildiğini ifade etti. Peki ANTİFA örgütü kim? Suriye'de PKK ile nasıl ilişkisi vardı?

