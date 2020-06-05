Libyalılar, Terhune kentinin Hafter’den kurtarılmasını kutladı

Libya’nın başkenti Trablus’un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, bu sabah Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı.
- Terhune kentinin kontrol altına alınmasının ardından Libya halkı, başkent Trablus’taki şehitler meydanında Libya bayrakları ile toplanarak sevinç gösterisinde bulundu
. Libyalılar, UMH güçlerine destek vererek, Hafter aleyhine sloganlar attı. Araçlar ile konvoy oluşturan vatandaşlar, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ifade etti.