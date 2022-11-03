Dünya Lisa Kasırgası nedeniyle Belizede olağanüstü hal ilan edildi
AMERİKA

Lisa Kasırgası nedeniyle Belize'de olağanüstü hal ilan edildi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Lisa Kasırgası’nın merkezinin, ülkenin en büyük şehri Belize City’nin 95 kilometre batısı olduğunu, kasırganın saatte 19 kilometre hızla batı yönünde ilerlediğini bildirdi. Merkezden, şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve toprak kayması tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Ülkede, kasırga nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Lisa Kasırgası nedeniyle Belizede olağanüstü hal ilan edildi
Orta Amerika ülkesi Belize

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Lisa Kasırgası’nın merkezinin, ülkenin en büyük şehri Belize City’nin 95 kilometre batısı olduğunu, kasırganın saatte 19 kilometre hızla batı yönünde ilerlediğini bildirdi.

Merkezden, şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve toprak kayması tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Ülkede, kasırga nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Belize Ulusal Acil Durum Yönetimi Organizasyonundan yapılan açıklamada, "Olağanüstü hal kaldırılana kadar herkesin evlerinde veya barınaklarda kalması gerekiyor. Hasar değerlendirmesi yapmak veya herhangi bir tehlikeli alanı kayda geçirmek için ekip gönderemedik. Lütfen olduğunuz yerde kalın ve sabırlı olun." ifadesine yer verildi.

Lisa Kasırgası'nın Belize'nin ardından kuzey Guatemala'ya geçerken yavaşlaması ve bugün güneydoğu Meksika'ya ilerlemesi bekleniyordu.

Florida'yı vuran kasırga sonrası korkunç görüntüler: Tekneler sokaklara savruldu timsahlar otoyola çıktı
FOTOĞRAF 21
Title
ABDnin Florida eyaletinde etkisi devam eden ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgasında 500den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi.
Title
Florida Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, Lee ve Charlotte ilçelerinde kasırga nedeniyle mahsur kalan 500ün üzerinde kişinin kurtarılarak polis ve askerlerin de yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Title
Florida Valisi Ron DeSantis, Sanibel Adasına ulaşımın sağlandığı köprünün çöktüğü bilgisini verdiği açıklamasında, hasarın boyutunu anlatmak için İncilde yer alan felaket ile ilgili bölümlere atıf yaptı.
Title
Lee İlçe Şerifi Carmine Marceno da yaptıkları helikopter turlarıyla kasırganın oluşturduğu yıkımın büyüklüğünün daha kolay anlaşıldığını ifade ederek, “Özellikle Fort Myers sahiline baktığınızda onu tarif edecek bir kelime yok.” dedi.
Title
Ianın etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dalgaların sürüklediği yüzlerce teknenin karaya vurduğu, kasırganın bazı tekne ve botları otoyola kadar taşıdığı, bataklık bölgelerindeki timsahların otoyola çıktığı görüldü.
Title
Devrilen elektrik direkleri nedeniyle yollara saçılan kablolar tehlike oluştururken Çevre Koruma Departmanı yetkilileri, eyaletteki bir düzine atık su arıtma tesisini basan sel suları dolayısıyla bakteri ve diğer hastalık sebebi olabilecek organizmaların etrafa yayılabileceği konusunda halkı uyardı.
Title
Floridada hala 2 milyona yakın kişiye elektrik hizmeti verilemezken, şiddetini artırarak tekrar kasırga kategorisine yükselen Ianın bugün Güney Carolina eyaletini etkisi altına alması bekleniyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Florida'yı vuran kasırga sonrası korkunç görüntüler: Tekneler sokaklara savruldu timsahlar otoyola çıktı
ABD'nin Florida eyaletini 240 km hızla vuran Ian Kasırgası sonrası bölgeden korkunç görüntüler geldi. Büyük yıkıma yol açan kasırga nedeniyle yüzlerce tekne karaya savrulurken timsahlar ise otoyollara çıktı. Kasırgada 500'den fazla kişi ise mahsur kaldığı evlerden kurtarıldığı belirtildi.


Tarihin en büyük izdihamları

Tarihin en büyük izdihamları

​Binlerce kişi hayatını kaybetti.
Her yeri istila edecekler

Her yeri istila edecekler

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.
Dört aylık zam oranı kesinleşti: enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

​KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

​Refah-Ana'yı ben yıktım.

​TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?

​Putin'in karşılanması sosyal medyada gündem oldu.

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.