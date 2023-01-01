Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Türkiye NATO'nun çok önemli bir üyesi

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda
Türkiye ile askeri alandaki işbirliğini geliştirmenin önemli olduğuna değinen Nauseda, gelecekte birçok farklı alanda daha geniş kapsamlı ortaklıklar öngördüğünü belirtti.
Dünya enerji piyasasında arz-talep dengesinde boşluk yaşandığını, bunun da enerji fiyatlarını arttırdığını aktaran Nauseda, Litvanya'nın Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Rus gazına olan bağımlılığını kestiğini anımsattı.
Enerji alanında uygulamaya karar verdikleri bütün projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Nauseda, bu durumun da kendilerini geçen nisanda Rus enerji tedarikçileriyle bağları koparma sonucuna götürdüğünü söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olduklarını, hükümet programı dışında Litvanya halkının da Ukrayna'ya yardım için mücadele ettiğine değinen Nauseda, Litvanyalıların, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 satın almak için kampanya düzenlediğini, Baykar Teknoloji'nin de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz temin ettiğini hatırlattı.