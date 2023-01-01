Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Türkiye NATO'nun çok önemli bir üyesi

"Yapmak istediğimiz her şey bu değil, bu da çok önemli. Şu anda Kıta Avrupa'sının, elektrik şebekesi anlamında senkronizasyon sürecindeyiz. Hala post-Sovyet elektrik sistemindeyiz, bu da enerji bağımlılığımızın son önemli unsuru. Dolayısıyla bu önlemler ayakta kalmamız ve geleceğe pozitif bakmamız konusunda bize yardımcı oluyor."