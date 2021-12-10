Dünya Lübnanda mülteci kampında büyük patlama
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Lübnan'da mülteci kampında büyük patlama

Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Lübnanda mülteci kampında büyük patlama
Lübnan'da meydana gelen patlama

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti. Olayda ölü ve yaralananların olduğu belirtildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda Filistinli bir gruba ait cephanelikte yangın sonucu meydana gelen patlamada ölü ver yaralıların olduğunu belirtti.

PATLAMA YANGIN SONUCU MEYDANA GELDİ

Görgü tanıklarına göre yangın sonucu patlamanın meydana geldiği cephanelik, Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda bulunan Ubey bin Kaab Camiinin altında yer alıyor.

Yangına müdahale sırasında patlamanın meydana gelmesi sonucu ayağından yaralanan Lübnan Sivil Savunma görevlisi Musa Şaalan, Ubey bin Kaab Camiinin yanındaki merkezde çıkan yangına müdahale ettikleri gibi bölgedeki insanları ve dumandan etkilenenleri de tahliye ettiklerini söyledi.

Müdahale sırasında patlamanın meydana geldiğini dile getiren Şaalan, ölü veya durumu kritik yaralı görmediklerini ifade etti.

ORDU ÖNLEM ALDI

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Sivil Savunma ekiplerinin yangını söndürdüğü Burc eş-Şimali Mülteci Kampında olay yerini çembere alan Lübnan güvenlik güçleri, kimseyi bölgeye yaklaştırmazken, ölü ve yaralıların sayısına ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Konuyla ilgili Filistinli gruplardan veya Lübnan resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da bulunan 12 Filistin mülteci kampından birisi olan Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda 20 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

1955'TEN BERİ HİZMET VERİYORDU

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

Lübnan'da mülteci kampında büyük patlama: Alevler gökyüzünü aydınlattı
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Lübnan'da mülteci kampında büyük patlama: Alevler gökyüzünü aydınlattı
Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Al-Mayadin TV kanalı ise gelişmeyi, 'Patlama bir mühimmat deposunda meydana geldi ve büyük bir yangına sebep oldu' diyerek duyurdu. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli patlamanın ardından alev topunun geniş bir alanı aydınlattığı görüldü.

Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
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Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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