Lübnan'da 'Necmettin Erbakan' konferansı

Lübnan'ın Trablus şehrinde "Necmettin Erbakan ve Türkiye'nin kalkınmasındaki rolü" konulu konferans düzenlendi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus şehrinde yer alan Mekarum'ul Ahlak Derneği konferans salonunda gerçekleşen "Necmettin Erbakan ve Türkiye'nin kalkınmasındaki rolü" konulu konferansa, akademisyenler, siyasetçiler, üniversite öğrencileri ve Trabluslular katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını, İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) öğrenci olduğu yıllarda Erbakan ile tanışan, daha sonra arkadaşı ve öğrencisi olan Lübnanlı Ali Çelebi (89) yaptı.

Erbakan ile olan anılarını anlatırken gözleri dolan Çelebi, Erbakan'ın en çok önem verdiği konunun başında Müslüman ülkelerin birliği geldiğini söyledi.

Trublus şehrinde Erbakan sevgisi

Nisan 2017'de Arapça basılan "Necmettin Erbakan" kitabının yazarı ve konferansa konuşmacı olarak katılan Hüseyin Bekir Ali, yaptığı açıklamada, "Erbakan konulu bu konferansımızı daha önce Beyrut ve Akkar şehirlerinde yaptık, şimdi de Trablus'ta yapıyoruz." dedi.

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Erbakan'ın günümüz Türkiye'sine ve İslam Dünyasına ne tür faydalarının olduğu ve hangi alanlarda öncülük ettiğinin bilinmesi için bu konferansların büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ali, "Erbakan hocanın Kudüs konusundaki kararlılığı ve Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğine verdiği önem, Arap dünyasında yeterince bilinirse, bu ülkelerdeki gençlere ve siyasetçilere güzel bir örnek olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ali, Erbakan'ın İslam dünyasında en fazla seveninin olduğu yerlerden bir tanesinin de Lübnan'ın Trablus şehri olduğunu belirtti.

Erbakan'ın Filistin davasına desteği

Konferansta yaptığı konuşmada Ali, "Necmettin Erbakan, 20. yüzyılın önemli İslami şahsiyetlerinden ve en cesur İslami liderlerinden biriydi. Doğrudan İslam ile bağlantılı olan bir liderdi." diye konuştu.

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Erbakan'ın Türkiye ekonomisine olan katkısı, Kıbrıs savaşındaki rolü ve faiz ile mücadelesi konularına da değinen Ali, sözlerine şöyle devam etti:

"Erbakan, siyasi arenaya girer girmez bazı hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştı. Bedeli ne olursa olsun tutumunu açıkça ortaya koydu. Günümüzde öğrencilerinin kurduğu AK Parti yönetime geldi. Erbakan, modern Türkiye siyasetinin önemli bir kilometre taşıdır. Modern Türk tarihi, ilk kez laikliğin en güçlü kalelerinden olan bir ülkede İslami kesimin yönetime gelmesine şahit oldu."

Ali, son olarak Erbakan'ın Filistin davası başta olmak üzere İslam ümmetinin sorunlarına destek verdiğini kaydetti.