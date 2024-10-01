logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Lübnan’da yas başladı: Ortadoğu'da yeni bir göç dalgası kapıda

Lübnan’da yas başladı: Ortadoğu'da yeni bir göç dalgası kapıda

Neslihan Önder
04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İsrail’in Lübnan’ı işgale dönüşmesi beklenen yoğun saldırılarının tüm dünyayı etkileyecek yeni göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Suriye’ye gidenlerin sayısı şimdiden 100 bine ulaştı. Birçok kişi ülkeden ayrılmak için her yolu deniyor. Bu nedenle insan kaçakçılığının piyasası da oluşmaya başladı.

Gazze’de soykırımı sürdüren ve gözünü Lübnan’a diken terör devleti İsrail, geçtiğimiz cuma günü Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın da aralarında olduğu üst düzey isimleri hava saldırısı ile öldürmüştü. Nasrallah’ın ölümü ile sarsılan
Lübnan halkı için Başbakan Necip Mikati,
3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

DÜKKANLAR KEPENK İNDİRDİ

Şiilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde yas nedeniyle dükkanlar kepenk açmadı. Bazı yerlerde Hizbullah taraftarlarının ağlayarak dualar ettiği görüldü. Hizbullah destekçileri sokaklara dökülürken, binlerce kişi İsrail’i lanetleyen sloganlar attı. Sokaklar Nasrallah’ın posterleri ile kaplandı. Saldırılar Beyrut merkezine ulaşırken göçmenlerin insanlık dramı da sürüyor.
Lübnan’da her 6 kişiden biri yerinden edildi. Günlerdir sokaklarda kalan binlerce sivil yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle güneyden ve Dahiye’den gelen Suriyeli göçmenler pek çok noktada yardımlardan ve desteklerden mahrum kalıyor.

PATLAMADAN BERİ YEMEK YİYEMİYORUZ

Annesi Türk babası Suriyeli Türkmenlerden olan
Necla Hacı
ise Dahiye’de yaşadığını ancak Hasan Nasrallah’ın hedef alındığı saldırıda evinin yıkıldığını belirterek, Beyrut sahilinde yaşamaya başladığını söyledi.
Hacı
,
“Saldırının olduğu gün bir komşum beni arayarak ‘Burayı vuracaklar, ben eşyalarımı toplayıp ayrılacağım’ dedi. Ancak ben diğer saldırılar gibi küçük olacağını düşünerek önemsemedim. Akşam saatlerinde ise o büyük saldırı gerçekleşti. Evimiz tam yıkılmadan ayrılmayı başardık. O kadar korkunçtu ki günlerdir ne ben ne de çocuklarım yemek yiyor. Eşim Suriyeli olduğu için burada pek çok şeyden mahrum kalıyoruz. Bize yardım ya da kalacak yer imkanı sağlanmıyor”
şeklinde konuştu.

BEYRUT’TA MAHSUR KALDILAR

Yeni Şafak’a konuşan Beyrut’taki Türk vatandaşları ise Lübnan’dan ayrılma umuduyla her yolu deniyor ancak deniz ve hava yolu ile çıkamıyor. Gözler, Türkiye'nin tahliye operasyonunda. Bir hafta önce Türkiye’den iş için Lübnan’a gelen Ömer Ferman ve eşi Hüsna Ferman savaş nedeniyle Beyrut’tan çıkamıyor. Bilet aldıkları uçuşların sürekli iptal edildiğini söyleyen
Ömer Ferman,
“Hayatımda ilk kez geldim Lübnan’a ancak o da savaşa denk geldi. Çocuklarımız Türkiye’de kaldı. Bizim yolumuzu gözlüyorlar. Her yolu denedik fakat gidemedik. Bir an önce buradan ayrılıp çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz”
ifadelerini kullandı.

APARTMANDAKİLER YATAĞINDAN FIRLADI

Saldırıların Beyrut’un güneyindeki Dahiye’den merkeze gelmesi büyük endişeye neden oldu. Özellikle El Kola Mahallesi’nde yaşayanlar geceyi sokaklarda geçirdi. Bölge tamamıyla sivillerin yaşadığı bir nokta. Saldırıda bir binanın 5’inci katı hedef alınmıştı. Aynı binada 7’nci katta yaşayan Cemil Taha, korkunç patlamaya şahit olduklarını anlatarak, “A
ilemle uyuyordum. Patlamanın şiddetiyle yataktan fırladım. Eşim bağırıyordu. Çocuklarımı kucağıma aldım. Mutfağım çökmüştü. Hemen koşmaya başladık. Aşağı inmeye çalıştık ancak merdivenler de yıkılmıştı. Her yerden çığlık sesleri geliyordu. Bir şekilde aşağı inmeyi başardık ve geceyi sokakta geçirdik”
dedi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan iş yerlerinin camları kırıldı, molozlar yollara saçılırken araçlar da ağır hasar aldı. Patlama alanı ve Beyrut genelinde İsrail dronelarının uçuşu ise devam etti.

FIRSATÇILAR İŞBAŞINDA

Ülkeden kaçmak isteyenler her yolu denerken, pek çok aracı ve komisyoncu da fırsattan yararlanmaya başladı. Gemi yoluyla Lübnan’da ayrılmak isteyenlere 3 bin dolardan kapı aralayan kişiler, bu rakamı 5 bin dolara kadar çıkardı. İmkanı olmayanlar duruma isyan ederken, çok sayıda kişi mal varlıklarını yok pahasına satışa çıkardı.


LÜBNAN ORDUSU HRİSTİYANLARI KORUYOR

Diğer yandan günlerdir sokaklarda devriye atan Lübnan Ordusu, Hristiyanların çoğunluğun yaşadığı Eşrefiyye Mahallesi’ne adeta asker yığdı. Her sokakta en az 10 asker Hristiyan Lübnanlıları koruyor. Müslüman mahallelerinde ise tank geçişleri haricinde asker ya da polis bulunmuyor.


25 bin Türk tahliye bekliyor

  • İşgalci İsrail ordusu, Beyrut merkezde yer alan Selim selam ve Ayşe Bakar mahallelerinin boşaltılması için çağrı yaptı. İşgalci gücün mahalleleri boşaltın çağrısından sonra yeniden kaçış başladı. Lübnan'da yaşayan ve acil tahliye bekleyen 25 bine yakın Türk vatandaşı var. Ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin gemilerle Trablus üzerinden tahliye edilmesi için liste oluşturulduğu, sırası gelenin arandığı ifade ediliyor.

Sivilleri vurmaya devam ediyor

  • Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sayda'nın doğusundaki güneydeki Ayn el-Delb kasabasına saldırısında ölü sayısının 45'e yükseldiğini bildirdi. Saldırıda en az 75 kişi de yaralandı. Bakanlık ayrıca, İsrail'in pazar gecesi Bekaa kasabasına düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. 17 Eylül’den bu yana en az bin 200 kişi İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

100 bin kişi Suriye'ye göç etti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Suriye’ye göç edenlerin sayısının 100 bine ulaştığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM’nin, yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı’nın dört geçiş noktasında göç edenlere destek sağladığını belirtti.

18 yıl sonra Beyrut'un merkezi vuruldu

  • Hibzullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları devam ediyor. 2006’dan sonra İlk kez Beyrut'un merkezini vuran İsrail savaş uçakları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) üç üyesini öldürdü. Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daire vuruldu. FHKC ise saldırıda üç liderinin öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hamas’ın Lübnan’daki lideri öldürüldü

  • Hamas, Lübnan'daki lideri Fateh Sherif Abu el-Amin'in, 30 Eylül pazartesi sabahı erken saatlerde Sur'daki bir mülteci kampındaki işgalci güç İsrail'in evlerine düzenlendiği hava saldırısı sonucu eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri de ocak ayında Beyrut'un Dahiye bölgesinde uğradığı suikastla öldürülmüştü.
Neslihan Önder


#lübnan
#israil
#orta doğu
#katliam

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?