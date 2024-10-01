Lübnan’da yas başladı: Ortadoğu'da yeni bir göç dalgası kapıda

“Saldırının olduğu gün bir komşum beni arayarak ‘Burayı vuracaklar, ben eşyalarımı toplayıp ayrılacağım’ dedi. Ancak ben diğer saldırılar gibi küçük olacağını düşünerek önemsemedim. Akşam saatlerinde ise o büyük saldırı gerçekleşti. Evimiz tam yıkılmadan ayrılmayı başardık. O kadar korkunçtu ki günlerdir ne ben ne de çocuklarım yemek yiyor. Eşim Suriyeli olduğu için burada pek çok şeyden mahrum kalıyoruz. Bize yardım ya da kalacak yer imkanı sağlanmıyor”