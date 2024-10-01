Lübnan’da yas başladı: Ortadoğu'da yeni bir göç dalgası kapıda

İsrail’in Lübnan’ı işgale dönüşmesi beklenen yoğun saldırılarının tüm dünyayı etkileyecek yeni göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor. Suriye’ye gidenlerin sayısı şimdiden 100 bine ulaştı. Birçok kişi ülkeden ayrılmak için her yolu deniyor. Bu nedenle insan kaçakçılığının piyasası da oluşmaya başladı.
DÜKKANLAR KEPENK İNDİRDİ
PATLAMADAN BERİ YEMEK YİYEMİYORUZ
BEYRUT’TA MAHSUR KALDILAR
APARTMANDAKİLER YATAĞINDAN FIRLADI
FIRSATÇILAR İŞBAŞINDA
Ülkeden kaçmak isteyenler her yolu denerken, pek çok aracı ve komisyoncu da fırsattan yararlanmaya başladı. Gemi yoluyla Lübnan’da ayrılmak isteyenlere 3 bin dolardan kapı aralayan kişiler, bu rakamı 5 bin dolara kadar çıkardı. İmkanı olmayanlar duruma isyan ederken, çok sayıda kişi mal varlıklarını yok pahasına satışa çıkardı.
LÜBNAN ORDUSU HRİSTİYANLARI KORUYOR
Diğer yandan günlerdir sokaklarda devriye atan Lübnan Ordusu, Hristiyanların çoğunluğun yaşadığı Eşrefiyye Mahallesi’ne adeta asker yığdı. Her sokakta en az 10 asker Hristiyan Lübnanlıları koruyor. Müslüman mahallelerinde ise tank geçişleri haricinde asker ya da polis bulunmuyor.
25 bin Türk tahliye bekliyor
- İşgalci İsrail ordusu, Beyrut merkezde yer alan Selim selam ve Ayşe Bakar mahallelerinin boşaltılması için çağrı yaptı. İşgalci gücün mahalleleri boşaltın çağrısından sonra yeniden kaçış başladı. Lübnan'da yaşayan ve acil tahliye bekleyen 25 bine yakın Türk vatandaşı var. Ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin gemilerle Trablus üzerinden tahliye edilmesi için liste oluşturulduğu, sırası gelenin arandığı ifade ediliyor.
Sivilleri vurmaya devam ediyor
- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sayda'nın doğusundaki güneydeki Ayn el-Delb kasabasına saldırısında ölü sayısının 45'e yükseldiğini bildirdi. Saldırıda en az 75 kişi de yaralandı. Bakanlık ayrıca, İsrail'in pazar gecesi Bekaa kasabasına düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. 17 Eylül’den bu yana en az bin 200 kişi İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.
100 bin kişi Suriye'ye göç etti
18 yıl sonra Beyrut'un merkezi vuruldu
- Hibzullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları devam ediyor. 2006’dan sonra İlk kez Beyrut'un merkezini vuran İsrail savaş uçakları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) üç üyesini öldürdü. Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daire vuruldu. FHKC ise saldırıda üç liderinin öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hamas’ın Lübnan’daki lideri öldürüldü
- Hamas, Lübnan'daki lideri Fateh Sherif Abu el-Amin'in, 30 Eylül pazartesi sabahı erken saatlerde Sur'daki bir mülteci kampındaki işgalci güç İsrail'in evlerine düzenlendiği hava saldırısı sonucu eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın iki numaralı ismi Salih Aruri de ocak ayında Beyrut'un Dahiye bölgesinde uğradığı suikastla öldürülmüştü.