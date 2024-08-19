Lufthansa Orta Doğu'ya uçuş iptallerini uzattı

Japonya'da yarından itibaren etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle en az 497 uçuş iptal edildi. Birçok tren seferi askıya alınırken, yetkililer araçları ve elektrik direklerini devirebilecek hızda rüzgarların görülebileceği uyarısında bulundu. Tayfunun karaya çıkması halinde rüzgar hızının araçları ve elektrik direklerini devirebilecek seviyeye ulaşabileceği konusunda uyaran yetkililer, sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.