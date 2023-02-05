Lukaşenko ve Putin Birlik Devleti’nin güvenlik meselesini görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Rusya Birlik Devleti’nin güvenlik meselesini görüştü.





Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ekonomik, siyasi ve güvenlik konularındaki işbirliğinin ele alındığı ifade edildi.





Özellikle Belarus ile Rusya’nın güvenliğini sağlamak için Birlik Devleti çerçevesindeki eylemlerin görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, her iki liderin yakın gelecekte görüşme tarihinin belirlenmesi hususunda anlaştığı aktarıldı.





Yaptırımlara karşı eylemler ve ithal ikame hususlarında işbirliğinin tüm alanlarında her iki devletin hükümetlerine verilen talimatların uygulanmasının takibinin yüz yüze görüşmede ele alınacağına dikkat çekilen açıklamada, Birlik Devleti Bakanlar Konseyi toplantısının şubatta yapılmasının planlandığı belirtildi.





Açıklamada, Birlik Devleti Yüksek Konseyi’nin de nisan veya mayıs ayında planlandığına işaret edilerek, devlet başkanlarının bu toplantıya hazırlık konusunu ele aldığı kaydedildi.







