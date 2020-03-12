M4’te devriye hazırlığı

Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da imzalanan İdlib mutabakatı bölgeye yönelik saldırıları durdurdu. Şimdi sıra, iki ülke ordularının ortak devriye faaliyetine geldi. Mehmetçik ve Rus askerlerinin Fırat’ın doğusundakine benzer bir şekilde icra edeceği devriyelerin 15 Mart’ta başlaması bekleniyor. Lazkiye’den Halep’e giden M4 karayolu üzerinde güneyden ve kuzeyden 6’şar kilometre derinlikte oluşturulacak koridorun güvenliği müşterek çalışmalarla sağlanacak. 5 Mart tarihli Moskova ateşkesinin ayrıntılarını görüşmek üzere Türkiye’ye gelen Rus heyet, önceki akşam çalışmalara başladı. Toplantılar Milli Savunma Bakanlığı’nda dün de devam etti.

AK Parti Grup Toplantısı için geldiği TBMM’de gazetecilere sürece ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “5 Mart muhtırası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. Bu imzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib’deki mevcudiyetimiz devam ediyor” dedi. Karşılıklı temasların sürdüğünü, kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü anımsatan Akar, şunları söyledi:

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

“Rus askeri heyeti geldi, toplantılar devam ediyor. Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ona göre de 15 Mart’ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlaması planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. Temennimiz, dileğimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sulhun, sükunun, istikrarın bir an önce sağlanıp Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanmasıdır. Buna çalışıyoruz. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için biz, bize düşen her türlü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.”