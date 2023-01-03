Maç esnasında yere yığıldı: Durumu kritik

Taylorın hipotermiden mi yoksa kendini sıcak tutmaya çalışırken egzoz borusunu tıkayan kar nedeniyle karbon monoksit zehirlenmesinden mi öldüğü henüz net değil.

Yaklaşık 127 cm kalınlığındaki karın altında bekleyen kadın hayatını kaybetmeden önce camını indirdi ve çevrenin videosunu çekerek ailesine gönderdi. Genç kadının gönderdiği video bugün sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntüsü oldu.

New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz CNNe yaptığı açıklamada herkesi korkutan ifadeler kullandı ve O kadar çok can kaybımız var ki, hastanelerimiz doldu. dedi.

Arama çalışmaları devam ederken ölü sayısının da artması bekleniyor. Ülkede hafta sonu 250 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı tahmin ediliyor.

Hochul, 1977’deki büyük fırtınadan sonra Buffalo’nun tarihindeki gördüğü en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kaldığını söyledi, bu fırtınanın tarihe geçeceğini vurgulayarak şehrin, “bir savaş bölgesine dönüştüğünü” aktardı.

Hava basıncının hızla düşmesi, fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ve bomba siklonu olarak tanımlanan fırtına koşulları yüzünden arama kurtarma ekipleri de yollarda kaldı.

ABD'de kar fırtınası şehri savaş alanına çevirdi: Ölü sayısı 65'e çıktı yağmalamalar başladı

ABD nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası ile boğuşuyor. Çok sayıda şehir yoğun kar ve dondurucu soğukların ardından adeta savaş alanına dönerken, ölü sayısı ise 65'e çıktı. Soğuk havaya dair verilen uyarılardan 55 milyon Amerikalı etkilendi. Olağanüstü hal uygulaması sırasında kentte ise yağmalama olayları olduğu açıklandı.