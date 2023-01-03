Maç esnasında yere yığıldı: Durumu kritik

Amerikan futbolcusu Damar Hamlin, ABD’deki NFL liginde maç esnasında yere yığıldı.
Buffalo Bills sporcusu, Cincinnati Bengals’e karşı forma giydiği maçta rakip takımdan bir oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı.
24 yaşındaki sporcu, ABD’nin milli takımında da yer alıyor.
DURUMU KRİTİK
BBC'nin haberine göre, ABD’nin üst düzey Amerikan futbolu ligi olan NFL, hastaneye kaldırılan Damar Hamlin’in durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Maça ara verilirken diğer oyuncuların ağladıkları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.
Yapılan son açıklamaya göre, Hamlin’in nabzının attığını fakat desteksiz nefes alamadığını yazdı.
Sahaya giren sağlık çalışanlarının kalp masajı yapmasının ardından oyuncunun ambulansla hastaneye kaldırdığı aktarıldı.
MAÇ ERTELENDİ
Maça ara verilmesinden bir saat sonra yetkililer arayı yarına kadar uzattı.
NFL’de maçlara sakatlık nedeniyle ara verilmesi nadiren görülen bir durum.
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Pelenin naaşı, uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde stadyuma getirildi.Yol boyunca sevenleri, Pele için saygı gösterisinde bulundu.
Vila Belmiro Stadyumuna üstü açık tabutla getirilen Pelenin naaşı, burada yarın sabaha kadar taraftarların ziyaretine açık kalacak.Sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftar Peleye veda için stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Şimdiye kadar Pelenin cenazesine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Pelenin cenaze törenine Türkiyeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Santos Kulübü Başkanı Andres Ruedanın yanı sıra çok sayıda eski yıldız futbolcu katıldı.
FIFA Başkanı Infantino, Pelenin oğlu Edinhoya sarılarak aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Pelenin başarı dolu Santos yıllarıPele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.
Kariyerini ABDnin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pelenin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadının önüne dikildi.
Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.
Siyah İnci, Futbolun Kralı, Kral Pele gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.
Pele, 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabına da girmişti.
Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler
Geçtiğimiz gün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos şehrinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Ziyarete açılan törende Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti, kimileri ise Pele'nin yüzü açık bırakılan cansız bedenini öptü.
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Amerika Birleşik Devletlerinde devam eden, insanları evlerine hapsedip, elektriksiz ve soğukta bırakan Kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 63e yükseldi.
Fırtınadan en çok etkilenen New York eyaletindeki Buffalo şehrinde ölenlerin sayısı 34e ulaştı.
Kentte bazı evlerin dışında dev buz sarkıtları oluştu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıldı ve araç kullanma yasağı uygulanıyor.
Hava basıncının hızla düşmesi, fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ve bomba siklonu olarak tanımlanan fırtına koşulları yüzünden arama kurtarma ekipleri de yollarda kaldı.
New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, Buffalo’daki tüm itfaiye araçlarının karda mahsur kalanları kurtarmaya giderken mahsur kaldığını açıkladı.
Hochul, 1977’deki büyük fırtınadan sonra Buffalo’nun tarihindeki gördüğü en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kaldığını söyledi, bu fırtınanın tarihe geçeceğini vurgulayarak şehrin, “bir savaş bölgesine dönüştüğünü” aktardı.
Soğuk havaya dair verilen uyarılardan 55 milyon Amerikalı etkilendi. Olağanüstü hal uygulaması sırasında kentte yağmalama olayları olduğu bildirildi.
Arama çalışmaları devam ederken ölü sayısının da artması bekleniyor. Ülkede hafta sonu 250 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı tahmin ediliyor.
Arama kurtarma ekipleri yollarda kalan insanları kurtarabilmek için zorlu bir mücadele yürütüyor.
New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz CNNe yaptığı açıklamada herkesi korkutan ifadeler kullandı ve O kadar çok can kaybımız var ki, hastanelerimiz doldu. dedi.
Buffalo polis komiseri Joseph Gramaglia da kar kalktıkça daha fazla cansız beden bulmaktan endişelendiklerini belirtti.
Kar fırtınası sırasında arabasında mahsur kalan ve donarak ölen 22 yaşındaki Anndel Taylor isimli kurban ABDyi yasa bürüdü.
Genç kadının işten eve dönerken aracının karda mahsur kaldığı ve kurtarılmak için 18 saat beklediği ortaya çıktı.
Yaklaşık 127 cm kalınlığındaki karın altında bekleyen kadın hayatını kaybetmeden önce camını indirdi ve çevrenin videosunu çekerek ailesine gönderdi. Genç kadının gönderdiği video bugün sosyal medyanın en çok paylaşılan görüntüsü oldu.
Taylorın hipotermiden mi yoksa kendini sıcak tutmaya çalışırken egzoz borusunu tıkayan kar nedeniyle karbon monoksit zehirlenmesinden mi öldüğü henüz net değil.
Hava tahmincileri kar yağışının bir süre daha devam edeceğini belirtirken kar kalınlığının 22 cmyi bulacağı düşünülüyor.
Öte yandan geçen hafta sonu donan ABDnin batı yakasının bu hafta ısınması bekleniyor.Uzmanlar çok hızlı eriyecek karların su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
ABD'de kar fırtınası şehri savaş alanına çevirdi: Ölü sayısı 65'e çıktı yağmalamalar başladı
ABD nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası ile boğuşuyor. Çok sayıda şehir yoğun kar ve dondurucu soğukların ardından adeta savaş alanına dönerken, ölü sayısı ise 65'e çıktı. Soğuk havaya dair verilen uyarılardan 55 milyon Amerikalı etkilendi. Olağanüstü hal uygulaması sırasında kentte ise yağmalama olayları olduğu açıklandı.