Dünya Macaristanda Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle OHAL ilan edildi
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Macaristan'da Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle OHAL ilan edildi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan’da OHAL ilan etti.

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Haber Merkezi İHA
Macaristanda Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle OHAL ilan edildi
​Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban, yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan’da OHAL ilan etti.

Orban sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin komşu ülke Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini ifade etti.

"Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde" ifadelerini kullanan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını belirtti.

Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) Partisi’nin lideri Orban, 3 Nisan’daki genel seçimlerde parlamentoda 3’te 2 çoğunluğu kazanmıştı. Orban, 12 yıllık görev süresi boyunca yetkilerini kademeli olarak artırırken, Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları grupları tarafından sık sık eleştiriliyor.

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