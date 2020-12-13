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Macron, Sisi’yi Türkiye’ye karşı kullanıyor

Macron, Sisi’yi Türkiye’ye karşı kullanıyor

Macron, darbeci Sisi’yi kırmızı halı ve ülkenin en önemli nişanıyla meşrulaştırırken karşılığında da Mısır’ı Türkiye’ye karşı kullanıyor. Independent gazetesi Macron’un bu politikasına ilişkin ilginç bir yorum yaptı: Fransa için Mısır, Türkiye’nin hedeflerine karşı gelmek için bir güç oldu. Paris, Türkiye’yi çıkarlarına yönelik tehdit oluşturan ulus olarak tanımlıyor. Türkiye’nin oluşturduğu tehdit Rusya ve Çin’den daha büyük.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron - Sisi
Macron - Sisi

İngiliz Independent gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Fransız Legion d’honneur onur nişanını, onu Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için ödüllendirmek adına verdiğini yazdı. Mısır’ın Fransa’ya Libya, Doğu Akdeniz ve Sudan’da etkisini koruması için yardım ettiği ifade edilen haberde, Mısır bunu yaparken Fransa’nın bu ülkeye, insan hakları ihlallerine rağmen, silah sattığı ve diplomatik destek sağladığı vurgulandı. Haberde, Fransız siyasetçilerinin uzun süre boyunca Sisi’nin Orta Doğu’da istikrarı sağlayabileceği ve radikalleşmeyle mücadele edebileceği fikrine kapıldığı belirtildi. Haberde, Paris’teki Amerikan Üniversitesi’nde Profesör Ziad Majed’in sözlerine yer verildi. Majed, Fransız yetkililerin zor durumda kaldığını, bu nedenle törende Fransız gazetecilerin yer almadığını kaydetti.

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BASKICI REJİMİ KORUYOR

Fransa’nın “Sisi rejiminin” ülkedeki baskılarının normalleşmesinde rolü bulunduğunu kaydeden Majed, “Aşırıcılıkla mücadele konusunda bir mesaj vereceğiniz zaman, en kötüsü suçsuzluğu kabul etmek ve ilişkilerde şart aramamak olur. Bu çifte standardı ve insan hakları ihlallerini kabul etmenin bir yoludur. Bu, radikalizmin her türlüsü için mükemmel bir koşuldur” yorumu yaptı. Haberde, Macron’un Sisi ile düzenlediği basın toplantısında, insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Sisi, 6-9 Aralık’ta Paris’e ziyaret gerçekleştirmişti. Macron’un Sisi’yi kırmızı halılarda karşılamasına tepki gösterilmişti.

ELYSEE’NİN TADINI ÇIKARDI

  • Haberde, Fransa’nın Mısır’a yaptığı silah satışlarından faydalandığı, Sisi’nin Paris’te, savaş uçakları da üreten Airbus ve Dassault Aviation şirketlerini ziyaret ettiği belirtildi. Darbeyle yönetime gelen Sisi’nin Elysee Sarayı’nın kendisine verdiği meşruiyetin “tadını çıkardığı” kaydedilen haberde, Mısır’da basının ve sosyal medyanın Sisi’nin Paris’teki temaslarını içeren fotoğraflarıyla dolu olduğunu aktarıldı.

TÜRKİYE’YE KARŞI KIŞKIRTIYOR

Haberde, Fransa’nın Mısır’a daha fazla ihtiyacı olduğu ifade edilerek, “Paris’in dünyadaki diplomatik ve ekonomik etkisi ile askeri gücü azalırken, gücünü ve etkisini göstermek için Mısır gibi müttefiklere ihtiyacı var. (Fransa için) Mısır, Türkiye’nin hedeflerine karşı gelmek için bir güç oldu. Paris, Türkiye’yi kendi çıkarlarına yönelik tehdit oluşturan önemli sorunlu ulus olarak tanımladı. Türkiye’nin oluşturduğu tehdit Rusya ve Çin’den daha büyük” değerlendirmesinde bulunuldu.

İtalya’dan Mısır’a Regeni tepkisi

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, kurumsal düzeyde Mısır Parlamentosu ile diplomatik ilişkilerin durdurulmasına yönelik daha önce aldıkları kararı uygulayacaklarını belirtti. İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin başkanı Fico, Al Jazeera Arapça'ya verdiği mülakatta, "Roma'daki savcıların yazdıkları karşısında şaşkınlığa uğradık çünkü Mısır Ulusal Güvenlik Kurumu'na ilişkin çok ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Giulio Regeni'nin gördüğü işkenceye dair tüyler ürpertici ifadeler var. 40 gün boyunca kendisinin takip edildiğini, kaçırıldığını ve Mısır İçişleri Bakanlığının 13 numaralı odasında tutulduğunu biliyoruz. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.
  • Ayrıca, Regeni'ye yönelik işkence detaylarının kamuoyuna yansıdığı bugünlerde, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye, resmi ziyarette bulunduğu Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un evsahipliğinde Elysee Sarayı'nda Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı takdim edilmesi sert şekilde eleştirildi.
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